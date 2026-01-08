+
रामेछाप बस दुर्घटना : क्षतिपूर्ति र उपचारको माग गर्दै घाइते र मृतकका आफन्त प्रदर्शनमा

उनीहरूले क्षतिपूर्तिको माग पुरा नहुन्जेल हिजो भएको दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका १२ जनाको शव नबुझ्ने अडान राखेका छन् ।

कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८२ माघ २८ गते १६:३९

२८ माघ, काभ्रे । रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका परिवारका आफन्तले बस व्यवसायी र अरनिको यातायात सेवा समितिका पदाधिकारीहरूलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गर्दै सडक जाम गरेका छन् ।

रामेछापको मन्थलीस्थित मन्थली अस्पताल क्षेत्रमा घाइते तथा मृतकका आफन्तले सडक जाम गरेका छन । पीडितहरूले मन्थली नगरपालिका– २ भुत्याहा खोला छेउमा टिफर तेर्स्याएर यातायात अवरुद्ध गरेका हुन् ।

जसकारण रामेछापबाट काठमाडौं र काठमाडौंबाट रामेछाप र ओखलढुंगाका विभिन्न भागहरूका लागि छुटेका बसहरू गन्तव्यमा नपुगी बाटोमै रोकिएका छन् ।

दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका र घाइते भएका परिवारका आफन्तले बस व्यवसायी र अरनिको यातायात सेवा समितिका पदाधिकारीहरूलाई सम्पर्क आउन, मृतक परवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूको उपचारको माग गर्दै सडक जाम गरेका हुन् ।

उनीहरूले क्षतिपूर्तिको माग पुरा नहुन्जेल हिजो भएको दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका १२ जनाको शव नबुझ्ने अडान राखेका छन् ।

समस्यालाई समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा सर्वपक्षीय बैठक बसिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले जानकारी दिए ।

दुर्घटनामा परी बस धनी लिखु तामाकोशी गाउपालिका वडा नं –४ का दिपेश बस्नेत र उनका आफ्नै भतिज दिपेन्द्र बस्नेत (काका, भतिजा) र सोहस् पालिका वडा नं –७ तिल्पुङका एकै परिवारका ४ जना सहित १२ जनाको ज्यान गएको थियो ।

रामेछाप बस दुर्घटना
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

