एनसीएचएलका सीईओ नीलेशमानसिंह प्रधान ‘म्यानेजर अफ द इयर २०२५’ अवार्डबाट सम्मानित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते १८:०७

२८ माघ, काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नीलेशमानसिंह प्रधानलाई नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) द्वारा आयोजित ४५औं नेसनल म्यानेजमेन्ट कन्भेन्सनमा ‘म्यानेजर अफ द इयर २०२५’ अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ ।

प्रधानले नेपालको डिजिटल भुक्तानीे क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आएको योगदान तथा उनको नेतृत्वमा एनसीएचएलले स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै आएको एनसीएचएल–आईपीएस–आरपीएस, एनपीएस कनेक्ट–आईपीएस, कर्पोरेट–पे नेपालपे क्यूआर, नेपालपे कार्ड, ईएफटी स्विच, एनपीआई र एनपीआई–एक्स लगायत १० भन्दा बढी राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारले डिजिटल अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको सम्मान स्वरूप उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको  हो ।

सन् २०११ मा एनसीएचएलको कार्यभार सम्हालेका प्रधानले चेक क्लियरिङबाट सुरु गरी एनसीएचएललाई आजको दिनमा आइपुग्दा नेपालको भुक्तानी पूर्वाधारको मेरुडण्डका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् ।

नेपाल व्यवस्थापन संघले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने गरेको म्यानेजर अफ द इयर अवार्ड व्यवस्थापन क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएका विशिष्ट व्यक्तित्वमध्येबाट छनोट गरी सम्मानित गर्न प्रदान गरिँदै आएको छ ।

सोही कार्यक्रममा नेपालमा आफ्नो विशेष योगदान पुर्‍याएका युवराज खतिवडालाई लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मनित गरिएको थियो ।

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड सीईओ नीलेशमानसिंह प्रधान
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
