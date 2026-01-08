डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीमा जिप दुर्घटना, थप विवरण आउन बाँकी

२९ माघ, डोल्पा । डोल्पामा जिप दुर्घटना भएको छ । बिहीबार बिहान त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–३ जिउ गाउँदेखि त्रिपुराकोट आउँदै गरेको जिप दुर्घटनामा परेको स्थानीयले बताएका छन् ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार जिपमा चार जना सवार थिए । उनीहरु गम्भीर घाइते भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ । घटनास्थलमा जिप टुक्राटुक्रा परेको अवस्थामा फेला परेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले भने दुर्घटना परेको खबर साँचो भए पनि थप विवरण संकलनको काम भइरहेको जनाएको छ । घटनास्थलमा प्रहरी गएको र क्षति विवरण संकलनको काम भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4