नाम्खा गाउँपालिकाले सरकारलाई भन्यो– हिउँ पन्छाएर बाटो खुलाउ वा चुनाव सार

२९ माघ, हुम्ला । आगामी फागुन–२१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हिमाली जिल्ला हुम्लाका लागि चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ ।
जाडो छल्न गाउँलेहरु बेँसी झरेकाले र गाउँसम्म पुग्ने बाटो हिउँले अवरुद्ध भएकाले मत नखस्ने चिन्ता भएको हो ।
नाम्खा गाउँपालिकाले सरकारलाई पत्र लेखेर हिउँ पन्छाएर बाटो खुलाइदिन भनेको छ । साथै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई अर्को छुट्टै पत्र लेखेर फागुन २१ को निर्वाचन केही पर सारिदिन अनुरोध गरेको छ ।
नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीमा ६७२ मतदाता छन् । त्यहाँ तीन वटा मतदानस्थल तोकिएका छन् । तर, त्यहाँका अधिकांश मतदाताहरू जाडो छल्न काठमाडौं, सुर्खेत, भारत लगायतका स्थानमा गएकाले मत नखस्ने सम्भावना रहेको नाम्खा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए । त्यसैले सरकारले नारा र न्यालु लेकको हिउँ पन्छाउन पहल गर्नुपर्ने वा निर्वाचन सारिदिनुपर्ने तामाङले बताए ।
उनका अनुसार उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका–६ का लिमी, तिल, जाङ, हल्जी गाउँका अधिकांश मतदाताहरू जिल्ला बाहिर छन् । हिमपातले नाम्खा गाउँपालिका–६ को न्यालु लेक क्षेत्रमा हिउँ जमेकाले सडक सम्पर्क बन्द छ ।
वडानम्बर ५ मा पर्ने नारा लेक क्षेत्रमा पनि हिउँ जमेर आउजाउ गर्न नसकिने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । हिमपातले ८ र ९ नम्बर पिलरसम्म अनुगमनमा जान समेत गाह्रो भएको सीमा सुरक्षा प्रहरी बल बिओपी हिल्साका इन्चार्ज कृष्ण दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नारा लेक क्षेत्रमा ३ देखि ४ फिट हिउँ जमेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4