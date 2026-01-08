+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नाम्खा गाउँपालिकाले सरकारलाई भन्यो– हिउँ पन्छाएर बाटो खुलाउ वा चुनाव सार

वडानम्बर ५ मा पर्ने नारा लेक क्षेत्रमा पनि हिउँ जमेर आउजाउ गर्न नसकिने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

0Comments
Shares
नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८२ माघ २९ गते ८:०७

२९ माघ, हुम्ला । आगामी फागुन–२१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हिमाली जिल्ला हुम्लाका लागि चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ ।

जाडो छल्न गाउँलेहरु बेँसी झरेकाले र गाउँसम्म पुग्ने बाटो हिउँले अवरुद्ध भएकाले मत नखस्ने चिन्ता भएको हो ।

नाम्खा गाउँपालिकाले सरकारलाई पत्र लेखेर हिउँ पन्छाएर बाटो खुलाइदिन भनेको छ । साथै जिल्ला  निर्वाचन कार्यालयलाई अर्को छुट्टै पत्र लेखेर फागुन २१ को निर्वाचन केही पर सारिदिन अनुरोध गरेको छ ।

नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीमा ६७२ मतदाता छन् । त्यहाँ तीन वटा मतदानस्थल तोकिएका छन् । तर, त्यहाँका अधिकांश मतदाताहरू जाडो छल्न काठमाडौं, सुर्खेत, भारत लगायतका स्थानमा गएकाले मत नखस्ने सम्भावना रहेको नाम्खा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए । त्यसैले सरकारले नारा र न्यालु लेकको हिउँ पन्छाउन पहल गर्नुपर्ने वा निर्वाचन सारिदिनुपर्ने तामाङले बताए ।

उनका अनुसार उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका–६ का लिमी, तिल, जाङ, हल्जी गाउँका अधिकांश मतदाताहरू जिल्ला बाहिर छन् । हिमपातले नाम्खा गाउँपालिका–६ को न्यालु लेक क्षेत्रमा हिउँ जमेकाले सडक सम्पर्क बन्द छ ।

वडानम्बर ५ मा पर्ने नारा लेक क्षेत्रमा पनि हिउँ जमेर आउजाउ गर्न नसकिने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । हिमपातले ८ र ९ नम्बर पिलरसम्म अनुगमनमा जान समेत गाह्रो भएको सीमा सुरक्षा प्रहरी बल बिओपी हिल्साका इन्चार्ज कृष्ण दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नारा लेक क्षेत्रमा ३ देखि ४ फिट हिउँ जमेको छ ।

उत्तरी हुम्ला हुम्ला
लेखक
नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित