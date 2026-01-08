+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मतदातालाई विश्वप्रकाशको प्रश्न- ०६४ मा झैं गल्ती गर्ने कि ०७० जस्तै विवेक पुर्‍याउने ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते १७:०१

२८ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आसन्न निर्वाचनमा मतदाताले गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति दाङले बुधबार घोराहीमा तीन वटै क्षेत्रका उम्मेदवारहरू सहभागी गराएर आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय बृहत् भेलामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘आज नेपाली मतदाताले गम्भीर भएर निर्णय लिनुछ, ०६४ मा झैं गल्ती गर्ने कि ०७० मा झैं विवेक पुर्‍याउने ?,’ प्रश्न गर्दै शर्माले भने, ‘किन कि मूल प्रश्न कुन दलले जित्ने भन्ने होइन, मूल प्रश्न विषम परिस्थितिबाट देशलाई नवीन निकासमा कसले पुर्‍याउन सक्छ भन्ने हो ।’

उनले पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दल बन्दा मुलुकले नयाँ संविधान नपाएको स्मरण गरे । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा कांग्रेस पहिलो दल बन्दा दुई वर्षभित्रै मुलुकले संविधान पाएको शर्माले बताए ।

‘०६४ को चुनावमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो, चार वर्ष खेर गयो । तर, देशले नयाँ संविधान पाएन,’ उपसभापति शर्माले भने, ‘संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० बाट कांग्रेस पहिलो दल बन्यो, दुई वर्षभित्रै देशले संविधान पायो ।’

इतिहासको हरेक मोडमा देशभित्रका भिन्न–भिन्न शक्ति, दल र समुदायको समन्वय गरेर निकास दिने सामर्थ्य प्रस्तुत गरेको कांग्रेसले अब भिन्न पुस्ताको पनि समन्वय गरेर देशलाई अहिलेको अवस्थाबाट नयाँ विश्वासको चरणमा पुर्‍याउने क्षमता राख्ने उनको भनाइ थियो ।

मतदाता विश्वप्रकाश शर्मा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कसलाई मतदान गर्नुहुन्छ भनेर मतदाताको गोप्यता भङ्ग नगर्न आग्रह

कसलाई मतदान गर्नुहुन्छ भनेर मतदाताको गोप्यता भङ्ग नगर्न आग्रह
चितवनका तीन वटै क्षेत्रमा मतदाता महिला धेरै, उम्मेदवारमा पुरुष

चितवनका तीन वटै क्षेत्रमा मतदाता महिला धेरै, उम्मेदवारमा पुरुष
काठमाडौं-१ : मतदाता महिला धेरै, उम्मेदवार पुरुष

काठमाडौं-१ : मतदाता महिला धेरै, उम्मेदवार पुरुष
बाजुराको गुम्बा गाउँ केन्द्रमा ७३ मतदाता, अधिकांश जिल्ला बाहिर

बाजुराको गुम्बा गाउँ केन्द्रमा ७३ मतदाता, अधिकांश जिल्ला बाहिर
कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति मतदाता (सूचीसहित)

कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति मतदाता (सूचीसहित)
बागलुङमा २३ उम्मेदवार, १ लाख ९३ हजार मतदाता

बागलुङमा २३ उम्मेदवार, १ लाख ९३ हजार मतदाता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित