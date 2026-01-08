+
बाजुराको गुम्बा गाउँ केन्द्रमा ७३ मतदाता, अधिकांश जिल्ला बाहिर

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका ३ गुम्बा गाउँ मतदान केन्द्रमा ७३ जना मतदाता छन् ।

प्रकाश सिंह प्रकाश सिंह
२०८२ माघ २० गते १४:०८

२० माघ, बाजुरा । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका ३ गुम्बा गाउँ मतदान केन्द्रमा ७३ जना मतदाता छन् । तीमध्ये अधिकांश जिल्ला बाहिर रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

मतदाता जाडो छल्न बेंशीतिर झरेको स्थानीय जगत बहादुर लामाले जानकारी दिए । यहाँका धेरै परिवार भेडा, च्याङ्गा सहित मंसिरमा मौसमी बसाइँ सर्ने गर्छन् । गुम्बा गाउँमा केही बुढापाका र बालबालिका मात्र छन् ।

भौगोलिक विकटताले निकै टाढा रहेको यो गाउँमा २०७४ सालमा मतदान केन्द्र स्थापना भएको थियो । त्यो बेला २८ जना मतदाता थिए । गाउँका धेरै परिवार चिसो छल्न बाजुराको तल्लो भेग, अछाम, डोटी र बझाङ्गमा बसाइँ सरेका छन् ।

केहीले घरमा ताला लगाएर अस्थायी बसाइँ सरेका छन्, भने केहीको घरकुरुवा बाहेक कोही कोही नभएको जगतले बताए ।

हिउँदको समयमा गाउँमा अत्याधिक चिसो हुने भएकाले सधैं वर्ष मौसमी बसाइँ सर्ने गरेका छन् । बसाइँ सरेका चैतको अन्तिम साता मात्र उनीहरु गाउँ फर्कने गरेका छन् ।

गाउँमा बसोबास गर्ने सबै भोटे जनजातिका समुदाय हुन् । यो गाउँ समुद्री सतहबाट करिब २७ सय मिटरको उचाइमा छ । गुम्बाका २५ परिवार र लाम्पाटा १२ परिवारका लागि यो मतदान गर्न केन्द्र स्थापना भएको थियो ।

गुम्बा मतदान केन्द्रमा ७३ जना र बौडी मतदान केन्द्रमा ४ सय ७८ जना मतदाता रहेका छन् । गुम्बाबाट बौडी पुग्न एक दिन लाग्ने गरेको छ ।

भोटे जनजाति महासंघका अनुसार बाजुरामा ५ सय बढी परिवारको बसोबास छ भने २७ सय बढी मतदाता छन् । सबैभन्दा कम मतदाता भएको निर्वाचन केन्द्र गुम्बा गाउँ हो ।

गुम्बा गाउँका धेरै मतदाता जिल्ला बाहिर रहेकाले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदानबाट बञ्चित हुने सम्भावना रहेको भोटे जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष नृप थापा (भोटे) ले बताए ।

गुम्बामा अहिले १७ जना मतदाता मात्र छन् । फागुन २१ मा केही मतदाता आउन सक्ने भएपनि धेरै मतदाता नआउने स्थानीय छिरिङ्ग धोर्जे लामा बताउँछन् । ‘गाउँमा बुढापाका मात्र रहेका छौँ, बाँकी सबै अछाम डोटी गएका छन्,’ लामाले भने ।

चिसो छल्न सदरमुकाम मार्तडी पुगेका गुम्बाका लालु कुवर (भोटे) ले फागुनमा धेरै चिसो हुने भएकाले आफूहरु भोट हाल्न नजाने बताए । उनका अनुसार दुबैजनाको उमेर ७० वर्ष नाघिसकेको छ ।

बाजुरामा बडिमालिका नगरपालिका ७ ढम्कने, बुढिनन्दा नगरपालिका १, २, ३, ७, ८, ९, १० र हिमाली गाउँपालिका २ र ३ मा भोटे जनजाति बस्ने गरेका छन् । उनीहरु हिउँदमा हिमपात हुने भएकाले चिसो छल्न बेँसी झर्ने गर्दछन् ।

लेखक
प्रकाश सिंह

परोपकारी पत्रकारितामा रूचि राख्ने सिंह बाजुराका पत्रकार हुन् ।

