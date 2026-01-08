+
+
विद्युतीय गाडी बिक्रीमा नेपाल संसारकै दोस्रो स्थानमा

सन् २०२५ मा संसारभरिबाट बिक्री भएका ईभी कारहरूमा नेपाल सबैभन्दा बढी बिक्री गर्नेमा दोस्रो स्थानमा रहेको हो । पहिलो नम्बरमा युरोपको नर्वे रहेको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ४ गते २०:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालले सन् २०२५ मा विद्युतीय गाडी बिक्रीमा विश्वमा दोस्रो स्थान ओगटेको छ।
  • नर्वेले २०२५ मा नयाँ कार बिक्रीको ९७ प्रतिशत विद्युतीय गाडी रहेको बताएको छ।
  • चीनमा २०२५ मा १ करोड ३० लाखभन्दा बढी विद्युतीय गाडी बिक्री भएको अनुमान गरिएको छ।

४ फागुन, काठमाडौं । विद्युतीय गाडी (ईभी) बिक्रीमा नेपालले संसारकै दोस्रो स्थान ओगटेको छ ।

सन् २०२५ मा संसारभरिबाट बिक्री भएका ईभी कारहरूमा नेपाल सबैभन्दा बढी बिक्री गर्नेमा दोस्रो स्थानमा रहेको हो । पहिलो नम्बरमा युरोपको नर्वे रहेको छ ।

नर्वेले २०२५ मा ९७ प्रतिशत नयाँ ईभी गाडी बिक्री गरेर संसारकै पहिलो बनेको थियो भने नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको थियो ।

नेपाल विश्वव्यापी रूपमा दोस्रो स्थानमा छ । २०२५ मा नयाँ कार बिक्रीको ७३ प्रतिशत हिस्सा ईभीले ओगटेको अनुमान गरिएको छ । जबकि, २०१९ मा केवल ८ प्रतिशत मात्रै थियो ।

२०१९ र २०२५ बीचको ईभी बिक्री हिस्सा हेर्दा नेपालमा २०१९ को तुलनामा २०२५ मा ईभी कार बिक्री ह्वात्तै बढेको हो ।

चीन परिमाणका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो ईभी बजार हो, जहाँ २०२५ मा १ करोड ३० लाखभन्दा बढी ईभी बिक्री भएको थियो । २०१९ मा धेरैजसो देशमा विद्युतीय सवारीसाधन अझै पनि एक विशिष्ट खरिद थिए, जसले नयाँ कार बिक्रीको एकल–अंकको हिस्सा ओगटेको थियो ।

२०२५ सम्म धेरै बजारमा ईभी प्रमुख स्थानमा सरेका थिए । नर्वेमा ईभीले नयाँ कार बिक्रीको ९७ प्रतिशत ओगटेको अनुमान गरिएको थियो, जसको अर्थ बेचिने लगभग हरेक नयाँ कार विद्युतीय थियो ।

धेरै अन्य देशले ५० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरे र चीनमा ईभीहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटो बजारमा सबै नयाँ कार बिक्रीको आधा भन्दा बढी ओगटेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी र एम्बरको तथ्यांक अनुसार ईभीमा ब्याट्री इलेक्ट्रिक सवारीसाधन र प्लग–इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सवारीसाधन दुवै समावेश छन् ।

नेपालले सन् २०१९ को तुलनामा ६१ प्रतिशत इभी बिक्री बढाएको थियो । यो अवधिमा फिनल्यान्ड र डेनमार्क दुवैले ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याएका छन् ।

प्रतिशतका हिसाबले नर्वे अग्रणी छ भने पूर्ण संख्यामा चीनले प्रभुत्व जमाएको छ । २०२५ मा चीनमा ईभी बिक्री १ करोड ३२ लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन नयाँ कार बिक्रीको ५३ प्रतिशत हो । यसले चीनलाई मात्राको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो ईभी बजार र बजार हिस्साका हिसाबले सबैभन्दा छिटो बढ्दो बजारमध्ये एक देखिएको छ ।

अमेरिकाको ईभी बिक्री हिस्सा २०२५ मा १० प्रतिशत छ । यो भनेको लगभग १६ लाख युनिट हो । यूरोपका बजारहरूमा समेत ईभीको बढ्दो बिक्री देखिएको छ ।

बेल्जियम ४३ प्रतिशत, नेदरल्यान्ड्स ५६, पोर्चुगल ३७ र बेलायत (३३ प्रतिशत सहित अन्य देशले २०१९ को तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन् ।

ईभी दोस्रो स्थान नेपाल बिक्री विद्युतीय गाडी
