एमएडब्लू वृद्धिको देशभरि १४० भन्दा बढी सीसीएस२ फास्ट चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन

कम्पनीले यसै वर्ष अन्त्यसम्म थप १ सयभन्दा बढी सीसीएस२ फास्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २३ गते १४:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमएडब्लू वृद्धिले नेपालभरि १४० भन्दा बढी विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ।
  • कम्पनीले यस वर्ष अन्त्यसम्म थप १०० भन्दा बढी फास्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
  • चार्जिङ नेटवर्कले प्रमुख सहरी केन्द्र, राजमार्ग र ग्रामीण क्षेत्र समेटेर ईभी यात्रालाई सहज बनाउने छ।

२३ कात्तिक, काठमाडौं । एमएडब्लू वृद्धिले नेपालभरि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को विकास तीव्र बनाउँदै १ सय ४० भन्दा बढी सुचारु चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बढ्दै गएका ईभी प्रयोगकर्तालाई सहयोग गर्ने र देशभरि दिगो यातायात प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा यो उपलब्धिलाई उल्लेखनीय मानिएको छ ।

कम्पनीले यसै वर्ष अन्त्यसम्म थप १ सयभन्दा बढी सीसीएस२ फास्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसले ईभी धनीका लागि प्रमुख सहर, राजमार्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा ईभी यात्रा झन् सहज बनाउने छ ।

चार्जिङ नेटवर्कले देशका प्रमुख सहरी केन्द्र, क्षेत्रीय सहर र देशका विभिन्न भाग जोड्ने मुख्य राजमार्ग समेटेको छ, जसले ईभी प्रयोगकर्ताको यात्रा झन्झटमुक्त र निश्चिन्त बनाउँछ ।

चार्जिङ स्टेसनमा धेरै ब्रान्डका ईभीले प्रयोग गर्न मिल्ने फास्ट सीसीएस२ चार्जर छन् । यी स्टेसन पूर्वपश्चिम राजमार्ग, प्रमुख पर्यटन मार्ग र नाका क्षेत्रजस्ता रणनीतिक स्थानमा राखिएका छन्, जसले चौबिसै घण्टा पहुँच र भरपर्दो सेवा सुनिश्चित गर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

सुविधा ध्यानमा राखेर प्रत्येक स्टेसन केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणालीसँग जोडिएको छ, जसले वास्तविक समयमा निगरानी र ग्राहक सहायता उपलब्ध गराउँछ । ग्राहकले एमएडब्लू स्पिड चाज्र्स एप प्रयोग गरेर नजिकको चार्जिङ स्टेसन सजिलै पत्ता लगाउन सक्छन् ।

एमएडब्लू वृद्धिको बढ्दो चार्जिङ नेटवर्कले ईभी चालकलाई रेन्ज आत्मविश्वास बढाउँछ र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोगकर्ताबीच ईभीको स्वीकार्यता बढाउन सहयोग गर्छ । निरन्तर विस्तार भइरहेको यो पूर्वाधारले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो ईभी चार्जिङ नेटवर्क निर्माण गर्ने कम्पनीको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पार्दछ ।

एमएडब्लू वृद्धिका मार्केटिङ तथा चार्जिङ पूर्वाधार प्रमुख प्रकाश सुवेदी भन्छन्, ‘हामी देशभरिका पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय चार्जिङ स्टेसन मार्फत नेपालको ईभी विकासमा योगदान दिन पाउँदा गर्व गर्छौं, हाम्रो लक्ष्य भनेको सबैका लागि सहज, स्वच्छ र भरपर्दो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सुनिश्चित गर्नु हो ।’

यो अभियान नेपाल सरकारले अघि सारेको ईभी प्रवर्द्धन लक्ष्य र दिगो यातायात विकास सम्बन्धी योजनासँग निकट छ । भरपर्दो ईभी चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी गरेर एमएडब्लू वृद्धिले इको–फ्रेन्डली मोबिलिटी सशक्त बनाउँदै नेपाललाई ग्रिन र स्मार्ट भविष्यतर्फ अघि बढाइरहेको कम्पनीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया
