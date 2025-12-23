नेपालमा टाटा ईभीलाई ग्राहक सुरक्षामा बढी ध्यान दिएका छौं

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- टाटा मोटर्सले नेपालमा १७ वटा ईभी कार्यशाला र २१ वटा सेवा टचप्वाइन्टसहित बलियो ईभी–रेडी सेवा सञ्जाल निर्माण गरेको छ।
- टाटा ईभीले नेपालमा ३९ भन्दा बढी डीसी फास्ट चार्जर र १५० भन्दा बढी एसी चार्जरसहितको चार्जिङ सञ्जालबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
- टाटा मोटर्सले नेपाली प्राविधिकलाई ब्याट्री मर्मत गर्न तालिम दिई स्थानीय स्तरमै उच्च भोल्टेज ब्याट्री डायग्नोस्टिक र रिस्टोरेसन सुविधा स्थापना गरेको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रयोग निरन्तर बढिरहेको छ । दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रयोगकर्ता बढिरहेका हुन् । टाटा मोटर्सले समेत नेपालमा ईभी गाडी बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । नेपालमा सिप्रर्दी ट्रेडिङ मार्फत ईभी गाडी बिक्री गर्दै आएको हो ।
टाटाले नेपालमा ईभीको क्षमतामा केन्द्रित, चार्जिङ पूर्वाधार, स्पेयर पार्ट्स तयारी तथा स्थानीय प्राविधिक सहयोग सहित भविष्य, उपयुक्त आफ्टरसेल्स इकोसिस्टम निर्माण गर्दै नेपालमा विद्युतीय मोबिलिटीप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता अझ सुदृढ बनाइरहेको छ ।
यही विषयमा टाटा मोटर्सको साउथ एसिया रिजनल कस्टोमर केयर म्यानेजर (प्यासेन्जर भेहिकल बिजनेस युनिट, इन्टरनेसनल बिजनेस) रन्धीरकुमार चोधरीसँग अनलाइनखबरका कृष्णसिंह धामीले गरेको कुराकानी :
टाटा ईभीले नेपालमा आफ्नो सेवा कसरी प्रवाह गर्दै आएको छ ?
टाटा ईभीले नेपालभरि १७ वटा ईभी कार्यशाला र २१ वटा ईभी सेवा टचप्वाइन्ट सहित बलियो ईभी–रेडी सेवा सञ्जाल निर्माण गरेको छ । प्रत्येक स्थानमा प्रशिक्षित ईभी प्राविधिक, विशेष उपकरण, उन्नत डायग्नोस्टिक प्रणाली तथा उच्च भोल्टेज सुरक्षा सम्बन्धी पूर्वाधार उपलब्ध छन् ।
सेवा क्षमतासँगै टाटा ईभीले उच्च भोल्टेजका महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट सहित ईभी विशेष स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता पनि सुनिश्चित गरेको छ । यसले छिटो सेवा प्रदान गर्न, सवारीसाधनको डाउनटाइम न्यून गर्न तथा ईभी ग्राहकलाई भरपर्दो स्वामित्व अनुभव प्रदान गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।
टाटा ईभीले सवारी बिक्रीभन्दा बाहिर गएर इकोसिस्टम आधारित दृष्टिकोण अपनाएको छ । टाटा ईभीले ग्राहकका लागिमात्र समर्पित ३९ भन्दा बढी डीसी फास्ट चार्जर तथा प्रमुख स्थानमा १ सय ५० भन्दा बढी एसी चार्जर सहितको चार्जिङ सञ्जालबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
यस इकोसिस्टमको एक प्रमुख आधार उच्च भोल्टेज ब्याट्री डायग्नोस्टिक तथा रिस्टोरेसन सुविधा (बीडीएफआर) हो, जसले उच्च भोल्टेज ब्याट्री र विद्युतीय मोटरको स्थानीय स्तरमै परीक्षण तथा मर्मत सम्भव बनाउँछ । यस स्थानीय क्षमताले सेवा समय र लागत उल्लेखनीय घटाउँदै विदेशमा निर्भर भएर पार्ट्स प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था न्यून बनाएको छ ।
नेपालमा ईभी भित्रिएपछि सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुभयो ?
गाडीको ३०–४० प्रतिशत लागत ब्याट्री नै हो । यदि ब्याट्री र मोटर मर्मत नेपालमै गर्न सकेनौं भने ईभी दीर्घकालीन रूपमा टिक्दैन । नेपालजस्तो आयातमुखी देशमा सबै खर्च बाहिर जानु राम्रो हुँदैन ।
टाटाको उद्देश्य नाफा मात्रै होइन, स्थानीय क्षमता निर्माण पनि हो । त्यसकारण हामीले नेपाली प्राविधिकलाई ब्याट्रीको सेवा आफैं गर्न सक्ने बनायौं ।
अर्को कुरा भनेको नेपालमा हामीलाई अर्को माउन्ट एभरेस्ट (सगरमाथा) बनाउनु छैन । लिथियम फोहोर नेपालमै थुप्रिनु हुँदैन । त्यसैले ब्याट्री मर्मत स्थानीय रूपमा गर्ने नीति लिएका छौं ।
यसका लागि नेपालका इन्जिनियरलाई भारत पठाएर तालिम दिलायौं । भारतीय विशेषज्ञलाई समेत नेपाल बोलाएर तालिम दियौं ।
ग्राहकको ठूलो डर भनेको ८ वर्षपछि ब्याट्री के हुन्छ भन्ने हो । यदि १ लाख रुपैयाँको ब्याट्री छ भने हामी २० प्रतिशत खर्चमै मर्मत गर्न सक्छौं । ग्राहकले २० हजार मात्रै तिर्छन्, पैसा विदेश जान्न ।
ब्याट्री नेपालमै मर्मत हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि ग्राहक धेरै आत्मविश्वासी भएका छन् । उनीहरूलाई अब ईभी किन्दा डर छैन ।
नेपालमा ईभी गाडी भित्र्याउनु अगाडि के–कस्ता योजना अघि बढाउनुभएको थियो ?
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन सार्वजनिक रूपमा ल्याउनुअघि नै स्पष्ट रणनीति तय गरिएको थियो । तयारी अन्तर्गत कम्पनीले लन्च अघि नै नेपालमा एक वरिष्ठ आफ्टरसेल्स स्रोत व्यक्ति खटाएर स्थलमै तयारी र समन्वय अघि बढाएको थियो ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाबारे बुझ्ने काम भएको थियो । वास्तविक सडक अवस्था बुझ्न विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा व्यापक इन मार्केट टेस्टिङ (आईएमटी) गरिएको थियो । यससँगै सेवा, चार्जिङ तथा स्पेयर पार्ट्स तयारीमा विशेष ध्यान दिइएको थियो ।
यो यात्रा सुरुवात ११ वटा ईभी कार्यशाला र १३ वटा डीसी फास्ट चार्जरबाट गरिएको थियो, जसलाई हाल बढ्दो ईभी संख्या अनुसार क्रमिक रूपमा विस्तार गरिएको छ । यसले मागभन्दा अघि नै सेवा तयारी सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।
ग्राहक सन्तुष्टि कत्तिको पाउनुभएको छ ? त्यसको मापन कसरी हुन्छ ?
हाम्रो ग्राहक सन्तुष्टि दर ९७ प्रतिशत छ । ९० प्रतिशतभन्दा माथि उत्कृष्ट मानिन्छ । अहिले ग्राहक शिक्षित छन्, निजी ग्राहकका लागि छुट्टै सेवा संरचना बनाइएको छ । हाम्रो ९९ प्रतिशत फिल रेट छ । एउटा गाडी बनाउन १० हजारभन्दा बढी पार्ट्स चाहिन्छ । त्यसका लागि चाहिने सबै पाटर््स हाम्रो नेटवर्कमा उपलब्ध छन् । जसले गर्दा समेत ग्राहक हामीसँग सन्तुष्ट छन् । उनीहरूका गुनासा सुन्नका लागि समेत हामीले त्यस्तो खालको संयन्त्रको विकास गरेका छौं ।
कुनै गाडीमा नयाँ खालको समस्या आएको खण्डमा त्यस्ता गुनासा सिधै टाटा मोटर्समा पठाउने समेत व्यवस्था गरिएको छ । ताकि नयाँ आउने गाडीमा सुधार गर्न सकियोस् ।
ब्याट्री मर्मतपछि सिधै फिट हुँदैन । हामीले आईपी६७ प्रोटोकल अनुसार लिक टेस्टट गर्छौं । सुरक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।
हरेक त्रैमासिक रूपमा टेक्निकल क्लब हुन्छ । मासिक अपडेट दिइन्छ । सिप्रदीले ट्राफिक प्रहरीलाई पनि ईभी तालिम दिएको छ, किनकि दुर्घटनामा उनीहरू नै पहिला पुग्छन् । त्यसमा के गर्ने भन्ने सबैलाई जानकारी हुँदैन । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न हामीले ट्राफिक प्रहरीलाई समेत तालिम दिएका छौं ।
आगामी दिनमा नेपालका ग्राहकलाई सेवा विस्तार तथा गुणस्तरको रणनीति कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
आगामी दिन ध्यानमा राख्दै टाटा ईभीले ईभीका लागि समर्पित कार्यशाला थप विस्तार गर्ने, दक्ष ईभी जनशक्ति संख्या बढाउने, बीडीआरएफ मार्फत ब्याट्री तथा मोटर परीक्षण र मर्मत क्षमता अझ सुदृढ बनाउने साथै स्पेयर पार्ट्स भण्डारण र आपूर्ति शृङ्खलाको कार्यक्षमता थप सुधार गर्ने योजना अघि बढाउने छ ।
कम्पनीले फास्ट चार्जिङ सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने, उन्नत डायग्नोस्टिक तथा सफ्टवेयर सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने छ । यसको स्पष्ट उद्देश्य नेपालमा ईभी स्वामित्व सहज, भरपर्दो र चिन्तामुक्त बनाउनु हो ।
तस्बिर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर
