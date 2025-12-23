टाटाको ‘बिग स्विच’ अफर, पुराना गाडी साटेर नयाँ अपग्रेड गर्ने अवसर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३० पुस, काठमाडौं । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को अवसरमा विशेष ‘न्यू इयर बिग स्विच’ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
जनवरी १५ देखि १८ तारिख (माघ १ देखि ४ गते) सम्म सञ्चालन हुने यस चार दिने विशेष कार्यक्रम मार्फत ग्राहकले आफ्ना पुराना जुनसुकै गाडी साटेर टाटाका अत्याधुनिक सवारी साधनमा अपग्रेड गर्ने अवसर पाउने छन् ।
‘यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य ग्राहकलाई आफ्नो पुरानो गाडीको उत्कृष्ट एक्सचेन्ज मूल्याङ्कनु उपलब्ध गराउँदै नयाँ सवारीको अनुभव दिलाउनु हो’ कम्पनीले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘योजना अवधिभर टाटाका गाडी बुकिङ गर्ने प्रत्येक ग्राहकले आकर्षक उपहार प्राप्त गर्नेछन् भने आकर्षक नगद छुटको सुविधा समेत उपलब्ध छ ।’
विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनप्रति रुची राख्ने ग्राहकहरूका लागि कम्पनीले आजीवन निःशुल्क डीसी फास्ट चार्जिङ र निःशुल्क होम चार्जिङ जडानजस्ता सहुलियतहरू प्रदान गरेको छ ।
यसका साथै नयाँ गाडी खरिद गर्दा ग्राहकले एक वर्षको सवारी कर छुट र निःशुल्क एसेसोरिज जस्ता सुविधाहरू समेत पाउनेछन् । टाटाका ईभी र आईसीई सेगमेन्टका टियागो, नेक्सन, पञ्च, सफारी र कर्भ ईभी लगायतका चर्चित मोडलहरूमा केन्द्रित यस अत्याधुनिक यातायातको पहुँचलाई थप सहज बनाउने कम्पनीको भनाइ छ ।
