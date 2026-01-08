+
मधेशका मुख्यमन्त्री भन्छन्- मधेशले भोट मात्रै हाल्यो, न्याय पाएन

‘संघीयता कार्यान्वयन मधेशलाई चाहिएको छ, जुन कांग्रेसले मात्र गर्नसक्छ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ४ गते २०:४३

४ फागुन, जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अहिलेसम्म मधेशले भोट मात्रै हालेको, तर न्याय नपाएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश समितिका सभापतिसमेत रहेका यादवले सोमबार भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

‘अहिलेसम्म मधेसले चुनावमा भोट मात्रै हालेको छ । तर मधेसले न्याय पाएन,’ यादवले भने, ‘यसपटक कांग्रेसले मधेसलाई चुनावी एजेन्डासहित न्याय दिलाउने अठोट गरेको छ ।’ कांग्रेसले पनि यसअघि जितेर सरकार बनाउँदा मधेशलाई न्याय दिन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।

‘यसपटक मधेश बुझाउन र बुझ्नका लागि जनकपुरमा सभा आयोजना गरेको छ । कांग्रेसले बोलेको कुरा पूरा गर्छ भन्ने आशा राख्दै चुनावी सभा गरेका छौँ,’ उनले भने ।

मधेशमा केन्द्रीय सभापति गगन थापाको उम्मेदवारीले मधेशको पहिचान, सम्मान र शानलाई फर्काएको पनि मुख्यमन्त्री यादवले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘गगन थापासहित मधेशमा ३२ ओटै सिट जिताउन जनकपुरमा चुनावी सभा आयोजना गरेका छौँ ।’ मधेशको उर्वरा भूमिको विरासत जोगाउन पनि कांग्रेस जित्नुपर्ने उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयन मधेशलाई नै चाहिएको र त्यो कुरा कांग्रेसले मात्रै गर्नसक्ने पनि मुख्यमन्त्री यादवले दाबी गरे । ‘कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई मधेशमा इतिहास कायम गर्न पनि चुनावी सभाको जरूरी भएको छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव
