+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुल्मीमा कुखुराको मासुको मूल्य वृद्धि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ५ गते ७:४०

५ फागुन, गुल्मी । गुल्मीमा बोइलर कुखुराको मासुको मूल्य बढेको छ । यसअघि प्रतिकिलो ४२० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको कुखुराको मासु अब बढेर प्रतिकिलो ४४० रुपैयाँ पुगेको छ ।

गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ मा सरोकारवालाबीच भएको छलफलले कुखुराको मासुको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय तम्घास बजारमा कुखुराको अभाव देखिएको छ ।

मासु व्यवसायी संघ गुल्मीका अध्यक्ष लिलबहादुर बस्नेतका अनुसार कुखुरा पाल्ने कृषकहरूको संख्या घट्नु र आपूर्ति कम हुनु मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण भएको बताए ।

बजारमा उपभोक्ताको माग बढ्दो भए पनि आपूर्ति पर्याप्त नहुँदा मासुको अभाव सिर्जना भएको उनले बताए । बजारमा पर्याप्त कुखुरा उपलब्ध हुनासाथ मूल्य घटाउन व्यवसायी तयार रहेको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।

तीन महिनाअघि पर्याप्त उत्पादन हुँदा मासुको मूल्य ४४० रुपैयाँबाट घटाएर ४२० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । होटल व्यवसायी मञ्च गुल्मीका अध्यक्ष जंगबहादुर कुँवरले हालको मूल्य वृद्धि बाध्यात्मक निर्णय भएको बताए ।

उनका अनुसार उपभोक्ताको मागअनुसार उत्पादन बढाउन र कुखुरापालक कृषकको संख्या वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । तम्घास बजारमा हाल खसीबोकाको मासुको मूल्य भने प्रतिकिलो ९६० रुपैयाँ कायम छ ।

गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष मृगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कृषकलाई फाइदा पुग्ने र व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई अत्यधिक मार नपर्ने गरी सहमतिमा नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको बताए । नयाँ मूल्य फागुन ५ आजदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।

कुखुराको मासुका लागि गुल्मीले छिमेकी जिल्ला बुटवल,चितवन, र अर्घाखाँची जिल्ला मा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । केही दिनअघि ती जिल्लाहरूमा समेत कुखुराको मासुको मूल्य वृद्धि भएको थियो ।

गुल्मी बोइलर कुखुरा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कालीगण्डकी किनारमा मानव कंकाल फेला

कालीगण्डकी किनारमा मानव कंकाल फेला
रुद्रवेणी–वामीटक्सार सडकखण्ड आजदेखि १५ फागुनसम्म अवरुद्ध हुने

रुद्रवेणी–वामीटक्सार सडकखण्ड आजदेखि १५ फागुनसम्म अवरुद्ध हुने
पुल बनेको आठ महिना बितिसक्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन्

पुल बनेको आठ महिना बितिसक्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन्
जब मापसे गरेका श्रीमान्‌ले तीन महिने छोरो निमोठे…

जब मापसे गरेका श्रीमान्‌ले तीन महिने छोरो निमोठे…
गुल्मीमा २४६५ किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइँदै

गुल्मीमा २४६५ किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइँदै
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर घरदैलो गर्दै सागर ढकाल, सार्वजनिक गरे चुनाव प्रचार खर्च

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर घरदैलो गर्दै सागर ढकाल, सार्वजनिक गरे चुनाव प्रचार खर्च

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित