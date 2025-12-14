आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर घरदैलो गर्दै सागर ढकाल, सार्वजनिक गरे चुनाव प्रचार खर्च

९ माघ, गुल्मी । गुल्मीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उम्मेदवार बनेका सागर ढकाल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा घरदैलो अभियानमा व्यस्त देखिएका छन् । ढकालले गुल्मी क्षेत्र नम्बर–१ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा उनी क्षेत्र नम्बर–२ मा पुगेका छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपा उम्मेदवार गोविन्द पन्थी छन् । ढकाल र पन्थीसँगै घरदैलोमा छन् ।
गुल्मी क्षेत्र नम्बर–१ मा ढकालको मुख्य प्रतिस्पर्धा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, कांग्रेसका डा. चन्द्र भण्डारी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सुदर्शन बरालसँग हुने छ ।
त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर–२ मा गोविन्द पन्थीको प्रतिस्पर्धा एमालेका गोकर्ण विष्ट, कांग्रेसका भुवनप्रसाद श्रेष्ठ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका श्रीराम महतसँग हुने छ ।
नयाँ दल र नयाँ उम्मेदवारले पुराना तथा हेभीवेट नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले गुल्मी जिल्लाको चुनावी माहोल थप चासोको विषय बनेको छ ।
यसैबीच ढकालले चुनाव प्रचार अभियानको खर्च सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले माघ ८ गते बेलुकी मालिका गाउँपालिकामा बसेका चार जनाको खर्च सार्वजनिक गरेका हुन् । उनका अनुसार एक रातमा २ हजार ६२५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उनले मासु, मदिरा लगायतमा खर्च नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4