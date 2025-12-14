+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिनिधिसभा चुनाव : गुल्मीमा ४३ जनाको मनोनयन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १८:४०

६ माघ गुल्मी । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गुल्मीको दुई निर्वाचन क्षेत्रमा ४३ जना उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसका डा. चन्द्र भण्डारी, नेकपा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सुर्दशन बराल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सागर ढकालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

प्रमुख दलसहित यस क्षेत्रमा कुल २१ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेको निर्वाचन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा कांग्रेसका भुवनप्रसाद श्रेष्ठ, एमालेका गोकर्ण बिष्ट, नेकपाका श्रीराम महत र रास्वपाका गोविन्द पन्थीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत गरी यस क्षेत्रमा २२ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको निर्वाचन अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका अनुसार जिल्लामा कुल २ लाख २९ हजार ५ सय ४९ जना मतदाता रहेका छन् । तीमध्ये निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ मा १ लाख २२ हजार १८६ जना र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा १ लाख ७ हजार ३६३ जना मतदाता छन् । जिल्लाभरि १४५ वटा मतदान केन्द्र र २८४ वटा मतदान स्थल तोकिएका छन् ।

गुल्मी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मनोनयन दर्ता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित