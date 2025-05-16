+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भेटिएको पैसा फिर्ता, भेटाउनेलाई सम्मान

गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–१ हुलाक चोकमा भेटिएको नगद ४९ हजार ५०० धनीलाई फिर्ता गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते १५:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–१ हुलाक चोकमा भेटिएको नगद ४९ हजार ५०० रुपैयाँ धनीलाई फिर्ता गरिएको छ।
  • कुलप्रसाद मरासिनीले आइतबार बिहान उक्त रकम फेला पारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा बुझाएका थिए।
  • प्रहरीले बैंक स्टेटमेन्टका आधारमा रकम चुराबहादुर थापाको भएको पुष्टि गरी पैसा फिर्ता गरेको हो।

२० पुस, गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–१ हुलाक चोकमा भेटिएको नगद ४९ हजार ५०० धनीलाई फिर्ता गरिएको छ । आइतबार बिहान कुलप्रसाद मरासिनीले उक्त रकम फेला पारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा बुझाएका थिए ।

प्रहरीले सोधखोज गर्दा गुल्मीदरबार गाउँपालिका–१ का चुराबहादुर थापाले एसबीआई बैंकबाट निकालेको रकम खर्चपछि जाकेटको गोजीमा राखेको तर खसेको पुष्टि भयो । बैंक स्टेटमेन्टका आधारमा रकम थापाकै भएको प्रमाणित भएपछि प्रहरीले पैसा धनीलाई फिर्ता गरेको हो ।

इमान्दारिता देखाउँदै भेटिएको रकम प्रहरीमा बुझाएको प्रशंसा गर्दै चुराबहादुरले कुलप्रसादलाई करुवाले सम्मानसमेत गरेका छन् ।

गुल्मी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित