भेटिएको पैसा फिर्ता, भेटाउनेलाई सम्मान

२० पुस, गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका–१ हुलाक चोकमा भेटिएको नगद ४९ हजार ५०० धनीलाई फिर्ता गरिएको छ । आइतबार बिहान कुलप्रसाद मरासिनीले उक्त रकम फेला पारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा बुझाएका थिए ।
प्रहरीले सोधखोज गर्दा गुल्मीदरबार गाउँपालिका–१ का चुराबहादुर थापाले एसबीआई बैंकबाट निकालेको रकम खर्चपछि जाकेटको गोजीमा राखेको तर खसेको पुष्टि भयो । बैंक स्टेटमेन्टका आधारमा रकम थापाकै भएको प्रमाणित भएपछि प्रहरीले पैसा धनीलाई फिर्ता गरेको हो ।
इमान्दारिता देखाउँदै भेटिएको रकम प्रहरीमा बुझाएको प्रशंसा गर्दै चुराबहादुरले कुलप्रसादलाई करुवाले सम्मानसमेत गरेका छन् ।
