नक्कली धनीपुर्जा बनाएर बूढानीलकण्ठको २ रोपनी बढी जग्गा बेच्ने प्रयास

५ फागुन, काठमाडौं । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–४ पासिकोटमा रहेको २ रोपनी ६ आना जग्गा नक्कली धनीपुर्जा बनाएर बेच्न खोजेको आरोपमा तीन जना समातिएका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–६ घर भएका ५८ वर्षीय छिरिङ शेर्पा भनिने सुक्र बहादुर शेर्पा, सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिका–३ घर भई काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ बस्ने ४८ वर्षीय फुरी शेर्पा भनिने दावा दोर्जे तामाङ र रामेछापको सुनापाती गाउँपालिका–२ घर भई कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–६ बस्ने ५८ वर्षीय भुपाल सिं तामाङ छन् ।
उनीहरूलाई प्रहरी वृत्त गौशालाले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सुक्रबहादुरलाई १५ माघमा, भुपाल र दावालाई २८ माघमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले जानकारी दिए । यो समूहले बेलायतमा बस्दै आएका ईश्वर आङ्बुहाङको नाममा रहेको पासिकोटको २ रोपनी ६ आना जग्गा नक्कली धनीपुर्जा बनाई बेच्न खोजेको पाइएको एसएसपी थापाले बताए ।
ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–३ घर भएका आङ्बुहाङ पछिल्लो समय बेलायत बस्दै आएका थिए । मालपोत कार्यालय चाबहिलमा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको बूढानीलकण्ठ पासिकोटको कित्ता नम्बर ४६ को २ रोपनी ६ आना जग्गा उनै आङ्बुहाङको नाममा थियो । बूढानीलकण्ठ जस्तो ठाउँमा लामो समयसम्म जग्गा खाली रहेको जानकारी पाएपछि यो समूहले जग्गाको निगरानी बढायो । र, जग्गाधनी पहिल्याएको थियो । जग्गाधनी बेलायत रहेको सूचना पाएपछि नक्कली जग्गाधनी बनेर जग्गा बेच्ने योजना यो समूहले बनाएको एसएसपी थापा बताउँछन् ।
त्यसका लागि उनीहरूले आङ्बुहाङको नाममा नक्कली नागरिकता बनाउने र त्यसमार्फत आफू नै जग्गाधनी भएको भन्दै हराएको बताएर प्रतिलिपि धनीपुर्जा निकाल्ने योजना बनाए । त्यसपछि सुक्रबहादुरलाई आङ्बुहाङ बनाएर नक्कली नागरिकता बनाइयो ।
अनि त्यही नागरिकताका आधारमा प्रतिलिपि लाजपुर्जा निकाल्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने, प्यान कार्ड बनाउने, बैंक खाता खोल्नेसम्मका कामहरू भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
ईश्वर आङ्बुहाङको नामको नक्कली नागरिकता बनाएपछि त्यसैको प्रतिलिपि लालपुर्जा उपलब्ध गराई पाउँ भन्दै निवेदन दिइएको थियो । अनि लालपुर्जा समेत निकालिएको पाइएको छ । यो जग्गा हालको मूल्य अनुसार करिब १८ करोड पर्न आउने प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
यसरी सक्कली जग्गाधनी बनेर लालपुर्जा निकाल्ने व्यक्ति हुन्, अहिले पक्राउ परेका सुक्रबहादुर । यसका मुख्य योजनाकार भने दावा हुन् । दावाले सिकाएअनुसार सुक्रबहादुरले वास्तविक आङ्बुहाङ बनेर लालपुर्जा समेत निकालेका थिए । योजनाकार दावा भने मालपोत कार्यालयमा पेश भएका लिखतहरूमा भने ‘फुरी शेर्पा हुँ’ भन्दै साक्षी बसेका थिए ।
अर्का योजनाकार भुपाल भने ‘जग्गाधनी कोही छैन, आफैं जग्गा धनी हो’ भन्दै चाबहिल मालपोत कार्यालयमा सुक्रबहादुर उपस्थित गराउने व्यक्ति हुन् ।
अहिले समातिएका मध्ये भुपाल विरुद्ध यसअघि दुई पटक मुद्दा चलेको समेत प्रहरीको क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस)मा भेटिएको छ । २०६५ सालमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट अभद्र र २०६६ मा प्रहरी वृत्त बौद्धबाट सरकारी छाप किर्ते कसुरमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको भेटिएको छ ।
त्यस्तै दावाविरुद्ध पनि दुई पटक मुद्दा चलेको भेटिएको छ । २०७२ सालमा प्रहरी वृत्त थानकोटबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र २०७६ मा प्रहरी वृत्त कालीमाटीबाट अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा चलेको देखिएको छ ।
उनीहरूबाट प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिका नामको जग्गाधनी पुर्जा, लिखत कागजातहरू, ३ थान मोबाइल, ईश्वर आङ्बुहाङको नामको नक्कली नागरिकता, झुटा विवरणको आधारमा तयार पारिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–४ को जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि लिन दिइएको सिफारिस र ३ लाख ४० हजार बरामद गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4