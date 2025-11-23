‘एकम् भजन साँझ’ सम्पन्न : युवापुस्तालाई संस्कृति र परम्परासँग जोड्ने उद्देश्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- महाशिवरात्रिको अवसरमा ललितपुरको भैंसेपाटी खेलमैदानमा २५ सयभन्दा बढी दर्शकसहित ‘एकम् भजन साँझ’ सम्पन्न भएको छ।
- कार्यक्रममा १० भन्दा बढी कलाकारले लाइभ प्रस्तुति दिएका थिए र कत्थक नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो।
- यज्ञशाला फाउन्डेशनले युवालाई संस्कृति र परम्परासँग जोड्ने तथा आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
काठमाडौं । महाशिवरात्रिको अवसरमा आयोजित भक्तिमय सांगीतिक कार्यक्रम ‘एकम् भजन साँझ’ शनिबार ललितपुरको भैंसेपाटी खेलमैदानमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा २५ सयभन्दा बढी दर्शक सहभागी थिए ।
प्रगति युवा क्लवको सहयोगमा यज्ञशाला फाउन्डेशनद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा संगीतकार, नृत्यांगना, पुरोहित तथा आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा १० भन्दा बढी कलाकारको लाइभ प्रस्तुति तथा कत्थक नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले दर्शकलाई आध्यात्मिक अनुभूतिसहितको सांस्कृतिक अनुभव प्रदान गरेको थियो । त्रिशला गुरुङ, उज्ज्वल सागर, रोहित शाक्य, रिदम कँडेललगायतका कलाकारले प्रस्तुति दिएका थिए ।
‘एकम् भजन साँझ’ को उद्देश्य युवापुस्तालाई संस्कृति र परम्परासँग पुनः जोड्नु, भक्तिमार्फत शान्ति र मानसिक सन्तुलन प्रवर्धन गर्नु तथा सामूहिक एकताको भावना अभिवृद्धि गर्नु हो । साथै, नेपालमा आध्यात्मिक सांगीतिक सभाका लागि नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने लक्ष्य पनि कार्यक्रमले राखेको छ ।
‘यस कार्यक्रममार्फत हामी समुदाय केन्द्रित कार्यक्रमको नमुना प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र नेपाललाई आध्यात्मिक तथा अनुभवात्मक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार गर्न खोजिरहेका छौं’ यज्ञशाला फाउन्डेशनका संस्थापक निर्जन अधिकारीले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4