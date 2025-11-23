+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
विचार :

‘चुरे विनाशमा राजनीतिक संरक्षण छ’

चुरे जति संवेदनशील छ, दलहरू ठीक विपरीत दिशातिर फर्केका छन् । सरकारहरूले पनि चुरेको महत्त्व बुझेनन् र दोहनमै केन्द्रित भइरहे । चुरेको संरक्षणमा यसैगरी उदासीन हुने हो भने एक दशकमै तराई मरुभूमिकरण हुन्छ ।

0Comments
Shares
नागदेव यादव, चुरेविद् नागदेव यादव, चुरेविद्
२०८२ फागुन १५ गते १९:२५

नेपालको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म करिब ३७ जिल्लामा चुरेको भूभाग पर्दछ । यो भूभाग भूबनोटको हिसाबले अत्यन्तै कमजोर छ । नेपालको कुल भूभागको करिब १२.६ प्रतिशत भूभाग चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ । करिब ५२ लाख जनता चुरे क्षेत्रमा बसोबास गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा तीन तहका पहाडहरू छन् : चुरे, महाभारत र हिमाल । यी तीन तहका पहाडहरूको बीचमा अत्यन्त जटिल सम्बन्धहरू रहेका छन् । चुरे कमजोर भयो भने त्यसको असर माथि पर्छ र महाभारत पनि कमजोर हुन्छ । महाभारत कमजोर भयो भने हामीलाई विश्वमाझ चिनाउने हिमाल पनि कमजोर हुन्छ ।

त्यसकारण चुरे, महाभारत र हिमाललाई अलग राखेर हामीले गर्ने विश्लेषण अधुरो हुन्छ । हामीले जहिले पनि चुरेको कुरा गर्दा महाभारत र हिमालका कुरा पनि गर्छौं । मैले विभिन्न जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयहरूमा करिब २२ वर्ष काम गरेँ । चुरेमा पनि महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, सिराहासम्मको अवस्था कमजोर र जोखिमपूर्ण छ ।

खडेरीसँग चुरेको सम्बन्ध

२०५३ सालमा पाँचथर जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयबाट सरुवा भएर म महोत्तरी आएको थिएँ । त्यतिबेला बर्दिबासको अवस्था क्षतविक्षत थियो । रातु खोलाले महोत्तरी र धनुषा गरी दुई जिल्लालाई छोएको छ । अनि पूर्व-पश्चिम राजमार्गको लालगढ र बर्दिबासको बीचमा रातु खोलामा पुल छ ।

पुलदेखि माथि रातु खोलाको उद्गमस्थल करिब २८ किलोमिटर टाढा पर्दछ । त्यो भाग करिब सिन्धुलीको सिमानासँग जोडिएको छ । रातुमा धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न वनजंगल क्षेत्रबाट १०८ वटा खहरे र गल्छीहरू मिसिएका छन् ।

खहरे र गल्छीहरूको लम्बाइ ५ सय मिटरदेखि ३–४ किलोमिटरसम्म रहेको छ । चुरेबाट बग्ने जति नदी खोलाहरू छन्, ती आफैँमा समस्या होइनन् । जलाधार क्षेत्रभित्रबाट नदीहरूमा मिसिने मसिना झोराझोरी, खोल्सी र खहरेहरूबाट वर्षेनी भूक्षय हुने गरेको छ ।

त्यसले गर्दा तराईको हजारौँ हेक्टर उर्वर भूमि वर्षेनी मरुभूमिकरण हुँदै गइरहेको छ । पानी पर्ने प्रणालीमा आएको फेरबदलका कारण समस्या बढ्दै गएको छ । पहिले लामो समय बिस्तारै पानी पर्थ्यो र जमिनमा सिञ्चित हुन्थ्यो ।

तराई पानीविहीन भयो भने किनेर खान सम्भव छ ? अहिले हजारौँ ट्रिपरहरूले चुरेबाट बग्ने खोला र नदीका रोडा-ढुंगाहरू मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरेर ओसारिरहेका छन् । ती खोला-नदीबाट २-३ फिट निकालेर लैजाँदा खासै असर हुँदैन, तर एकै ठाउँबाट २०-३० फिट उत्खनन हुने गरेको छ ।

अहिले लामो समय खडेरी पर्छ, अनि एकाएक छोटो समयमा ठूलो वर्षा हुन्छ । जसले गर्दा चुरे क्षेत्रबाट गिटी-बालुवा र गेगरहरू तराईतिर गएर थुप्रिएका हुन्छन् । खोला र नदीका सतहहरू अस्वाभाविक रूपमा माथि आइरहेका छन् । त्यो तराईका लागि एउटा विपत्तिको संकेत हो ।

सानो बाढी आउँदा पनि गिटी-बालुवाहरू घरखेतमा पस्ने र थुप्रिने गरेको छ । त्यसले तराईका उर्वर भूमि र खेतीयोग्य जमिनलाई मरुभूमिकरण गर्दै गएको छ । एकैसाथ ठूलो मात्रामा पानी पर्दा जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण (रिचार्ज) हुन पाएको छैन ।

तराईको जमिनमुनिको पानीको सतह दिनप्रतिदिन तल सर्दै गएको छ । सिँचाइ त टाढाको कुरा, गत वर्षझैँ सुक्खायाम बढ्दै गयो भने खानेपानीको ठूलो समस्या झेल्नुपर्ने हुन सक्छ । इनारको स्रोत सुक्दै गएको छ । स्यालो ट्युबवेलहरू सुक्दै गएका छन् । डिप बोरिङको सतह डरलाग्दो गरी तल खस्केको छ ।

यसलाई कम गर्ने एउटै उपाय छ— हामीले वर्षाको समयमा चुरेबाट बग्ने खोलाहरूमा ठाउँ-ठाउँमा ड्यामहरू बनाउनुपर्छ । अनि वर्षाको पानी संकलन हुने पोखरीहरू बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै त्यहाँ जम्मा भएको पानीले तराईको पानीको स्रोतको संरक्षण गर्छ ।

रातुमा मात्रै हामीले विभिन्न क्षमता र स्वरूपका २१३ वटा पानी संकलन गर्ने पोखरीहरू बनाएका छौँ । १०८ वटा खहरेमध्ये ७७ वटामा पानीको बहाव रोक्न ड्याम बनाउने काम गरेका छौँ । ४ हजार चेक ड्यामका साथै बाँस लगाउने काम भएको छ । बाँसले भूक्षय रोक्न मद्दत गर्छ । अहिले रातु खोलाको स्रोतको ठूलो हिस्साको भूक्षय नियन्त्रणमा आएको छ ।

घट्दो पानीको सतह

तराईको ‘लाइफलाइन’ का रूपमा चुरे रहेको छ । चुरे र तराईको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । चुरेको विनाशले तराई मरुभूमिकरण हुन्छ र त्यहाँका जनताहरू अन्न र पानीविहीन हुनेछन् ।

चुरेभावर पानीको भण्डार हो भने तराई अन्नको भण्डार हो । हामीले तराईवासीलाई चुरे र चुरेवासीलाई तराईको महत्त्व बुझाएका छौँ ।

करिब ६५-७० वर्ष पहिले दोलखा, उदयपुर, सिन्धुली, रामेछाप र मकवानपुरबाट मानिसहरू यता आएर बसोबास गरेको देखिन्छ । चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले निकै मिहिनेतका साथ चुरेको संरक्षण गरेको देखिन्छ ।

विनाशमा राजनीतिक संरक्षण

चुरे संरक्षणको सवालमा उम्मेदवारहरू उदासीन भएको देखिन्छ । संघीय सरकारले गत वर्ष नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न चुरेमा भएका स्रोतहरूलाई भारतमा लगेर बेच्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्‍यो ।

हुँदा हुँदा मधेश प्रदेश सरकारले पनि चुरेबाट बग्ने नदी एवं खोलाहरूबाट गिटी, बालुवा र ग्राभेलहरू भारत निर्यात गर्नुपर्छ र त्यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्तावमा छलफल गर्‍यो ।

चुरे जति संवेदनशील छ, यहाँका राजनीतिक दलहरू ठीक विपरीत दिशातिर फर्केका छन् । सरकारहरूले पनि चुरेको महत्त्व बुझेनन् र दोहनमै केन्द्रित भइरहे ।

राजनीतिक दलहरूले त चुरे दोहन गर्ने कुनै पनि दुष्प्रयास बाँकी राखेका छैनन् । चुरेको संरक्षणमा यसैगरी उदासीन हुने हो भने धेरै होइन, ८-१० वर्षमा तराई मरुभूमिकरण हुन्छ । तराई पानीविहीन भएर अन्न उब्जाउ हुँदैन र मरुभूमिकरण हुन्छ ।

चुरे संरक्षणसँग सरोकार राख्ने कैयौँ ऐन-कानुन निर्माण भएका छन् तर ती सबै कानुनहरू लोभलालचका कारण बिक्री भएका छन् । चुरे क्षेत्रमा लुकिछिपी रूपमा उत्खनन भइराखेको छ ।

खाद्य असुरक्षा बढ्दै गयो भने तराईबाट पनि मानिसहरू बसाइँ सरेर अन्यत्र जानुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले चुरेको महत्त्व बुझिदिनुहुन म तीनै तहका सरकारहरू, सरोकारवाला एवं उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गर्दछु ।

चुरे संरक्षणसँग सरोकार राख्ने कैयौँ ऐन-कानुन निर्माण भएका छन् तर ती सबै कानुनहरू लोभलालचका कारण बिक्री भएका छन् । चुरे क्षेत्रमा लुकिछिपी रूपमा उत्खनन भइराखेको छ । करिब ५२ लाखभन्दा बढी जनसंख्याको संरक्षण चुरेसँग जोडिएको छ ।

तराई पानीविहीन भयो भने किनेर खान सम्भव छ ? अहिले हजारौँ ट्रिपरहरूले चुरेबाट बग्ने खोला र नदीका रोडा-ढुंगाहरू मापदण्ड विपरीत उत्खनन गरेर ओसारिरहेका छन् । ती खोला-नदीबाट २-३ फिट निकालेर लैजाँदा खासै असर हुँदैन, तर एकै ठाउँबाट २०-३० फिट उत्खनन हुने गरेको छ ।

राती-राती पुलको मुनि उपकरणहरू लगाएर रोडा-ढुंगा उत्खनन गर्ने काम भइरहेको छ । मैले यस्तो कामलाई अपराधको संज्ञा दिएको छु । र, यस्ता आपराधिक गतिविधिहरू धेरै लामो समयसम्म कायम रहन सक्दैनन् । व्यवसायीहरूलाई पनि यस्तो अपराधमा संलग्न नहुन आग्रह गर्न चाहन्छु । 

(चुरे संरक्षणमा काम गरिरहेका यादवसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

चुरे विनाश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुक्खा मधेश, चिल्ला चुनावी भाषण

सुक्खा मधेश, चिल्ला चुनावी भाषण
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग पाकिस्तानी राजदूतको शिष्टाचार भेट

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग पाकिस्तानी राजदूतको शिष्टाचार भेट
गोरखा-१ : सुदन गुरुङले सार्वजनिक गरे १५ वटा चुनावी बाचा

गोरखा-१ : सुदन गुरुङले सार्वजनिक गरे १५ वटा चुनावी बाचा
प्रेमिका भेट्न गएका युवकको बीभत्स हत्या, तीन जना नियन्त्रणमा

प्रेमिका भेट्न गएका युवकको बीभत्स हत्या, तीन जना नियन्त्रणमा
जीडीपी अनुपातको ४७ प्रतिशत नजिक सार्वजनिक ऋण, पुग्यो साढे २८ खर्ब

जीडीपी अनुपातको ४७ प्रतिशत नजिक सार्वजनिक ऋण, पुग्यो साढे २८ खर्ब
‘सांसद-मन्त्री भएँ, अब अनुसन्धान र विचार निर्माणमा काम गर्छु’

‘सांसद-मन्त्री भएँ, अब अनुसन्धान र विचार निर्माणमा काम गर्छु’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित