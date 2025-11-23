+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
मुकेश काफ्लेसँग वार्ता :

‘जनताको आग्रहले प्राध्यापन छाडेर उम्मेदवारी दिएँ’

जनताले सुन्ने र बुझ्नेगरी महोत्तरीका सरोकार मैले संसद्‍मा उठाउने छु, त्यहीँबाट सरकारलाई झकझकाउनेछु । त्यही प्रतिज्ञाका साथ म निर्वाचनमा आएको छु ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते ७:३०

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भइसकेका मुकेश काफ्ले उम्मेदवारी मनोनयन अघिसम्म पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाउँथे । कांग्रेसमा भएको नेतृत्व परिवर्तन र महोत्तरीका जनताको आग्रहले पेसा छाडेर राजनीतिमा आएको बताउने उनले जनताको सवाललाई संसद्‍मा उठाउने बताउछन् । उनीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले महोत्तरीको खयरमारामा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  

करि १३ वर्ष प्राध्यापन अवधि बाँकी हुँदै चटक्क त्यसलाई छाडेर कसरी उम्मेदवार बन्ने निर्णय लिनुभयो ?

म प्राध्यापन पेसामै थिए । मैले केही समय विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालक समिति सदस्य र कार्यकारी निर्देशक भूमिकामा रहेर काम गरे । र प्राध्यापन पेसामा रहदैका बखत म केही समाजसेवामा पनि संलग्न थिए ।

म पुल्चोक क्याम्पसमै २०५३ देखि २०५५ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सभापति भएर काम गरे । नेविसंघबाट मैले जितेको थिए । राजनीतिक पृष्ठभूमि थियो तर राजनीतिक गतिविधिलाई मैले सुषुप्त रूपमा नै राखेको थिए ।

कांग्रेस भित्रको परिस्थिति बदलिएपछि विशेष महाधिवेशनबाट राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएको सबैलाई थाह छ । विद्यार्थी राजनीतिमा गगन थापा त्रिचन्द्रमा रहँदा म पुल्चोक क्याम्पसमा थिए । गगन थापा पार्टी सभापति भैसकेपछि उहाले नै ‘हामी समकालीन राजनीतिमा थियौ, अब चुनाव लडिदिनुपर्‍यो’ भनेर अनुरोध गर्नुभयो ।

उहाँको अनुरोध र यहाँका जनताहरूको चाहनालाई सम्मान गर्दै मैले उम्मेदवारी दिएको हो । बाहिरबाट हेर्दा एकाएक राजीनामा दिएर उम्मेदवार बनेको भए पनि केही पृष्ठभूमि थियो । त्यसैको आधारमा जनताहरूको माग र पार्टी नेतृत्वको अनुरोध स्वीकार गरेर म निर्वाचनमा आएको हो ।

पेसाकर्मीहरू नै यसरी राजनीतिमा लाग्नुको कारण के होला ? पेसामा सक्रिय भएर पनि त समाजसेवा गर्न सकिन्थ्यो होला ?

पेसाबाट समाजसेवा गरियो । त्यसको क्षेत्र सिमित थियो । अब राजनीतिमा आउनुको चाहना पनि सेवा नै हो । अझ फराकिलो दायरा र फराकिलो भूमिकामा सेवा नै गर्ने चाहना हो ।

मेरो क्षेत्र उर्जा र जलस्रोत नै हो । मैले भोलि संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गरिरहँदा यो क्षेत्रको विकासमा अझै गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छ । नीतिगत सुधारका कामहरू छन् ।

राजनीति अलि गलत ट्रयाकमा गएकै छ । गलत ट्रयाकलाई सुधार्न पनि हाम्रो भूमिका हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जेन्जी आन्दोलनपछि युवा पुस्तामा आएको नैराश्यतालाई चिर्न आवश्यक छ । देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

तपाईका एजेन्डाहरू के-के छन् ?

हामीले राजनीतिक क्रान्तिका कुराहरू मात्रै गर्‍यौं । त्यसले मात्रै मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । औद्योगिकरण र विश्वव्यापीकरणको युगमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन स्पष्ट मार्गचित्र सहित एउटा आर्थिक विकासको खाका नकोरी हामीले जनताको चाहना सम्बोधन गर्न सक्दैनौं ।

हामीले मुलुकलाई कस्तो बनाउने भन्ने बहस चलिरहेको छ । मैले भन्ने गरेको छु, पाँच वर्षभित्र धेरै काम गरेर यहाँ रामराज्य बन्छ, कायापलट बन्छ भनेर जनतालाई झुटो आश्वासन दिन चाहदैनौं ।

हामी घरघरमा जाँदा थाह पायौं, जनतालाई नेता भन्ने शब्दसँग दिग्दारी र निराशा छ । उनीहरूलाई नेता भनेको केवल झुट बोल्ने एउटा प्राणी जस्तो लागिरहेको छ ।

अब नेता आउँदा जनताहरू घरभित्र लुक्ने होइन कि घरबाहिर आएर हाम्रो नेता आउनुभएछ भन्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जनतालाई जनताप्रति एउटा विश्वास जगाउने र भरोसा गर्न लायक मुलुक बनाउने सोच हो ।

युवा पुस्ताले यो मुलुकमा भविष्यमा हामी केही गर्न सक्छौं । हाम्रो सन्ततिका लागि एउटा भरोसा गर्न लायक मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने संकल्प र योजनाका साथ म राजनीतिमा आएको हुँ । मैले पढेको ज्ञान, सिपलाई अब फरक ढंगले देशको समृद्धिका निम्ति लगाउने मेरो सोच हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई पूर्व नेतृत्व नै राजनीतिमा आउनुभयो । कुलमान घिसिङ आउनुभयो, तपाई आउनुभयो । संयोग मात्रै हो कि अरू केही कारण होला ?

अरुको कुरा थाहा भएन । म राजनीतिक पृष्ठभूमिकै मान्छे थिए, विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न थिएँ । तर मैले राजनीतिलाई सुसूप्त अवस्थामा राखेर म पेसागत रूपमा अगाडि बढेको थिएँ ।

किनभने एक चरणसम्म मैले आफ्नो ज्ञान सिपलाई पेसागत हिसाब लगाउनपर्छ र आफूलाई पेसागत रूपमा दक्ष बनाउन पर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढेँ । अब ५० वर्षको उमेर भइसक्यो र यो हिसाबमा जुन दक्षता हासिल गरे, जुन ज्ञान हासिल गरे, अब यसलाई फरक ढंगले मुलुकको विकासमा लगाउने मात्रै मेरो सोच हो ।

अरूले के सोच्नुभयो ?  अरूको विषय भयो । म अरूको चाहनालाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु । तर अब आफ्नो चाहिँ एउटा पृष्ठभूमिले पनि काम गरेको र मैले यो क्षेत्रमा त्यहाँरहँदै पनि धेरै विकास निर्माणका कामहरू गरेको थिए । जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेकै थिए ।

यहाँका जनताको अपेक्षा के-के रहेछ ?

यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका सवालहरू छन् । यी सबैहरूमा म संलग्न थिएँ । मेरो आफ्नो इच्छा भन्दा यहाँका जनताहरूको ठूलो चाहना थियो ‘राजनीतिमा आइदिनुपर्छ’ भन्ने । त्यो चाहनामा पार्टी नेतृत्वले पनि अनुरोधले मलाई यहाँ ल्याएको छ र अहिले मैले जनताबाट धेरै न्यानो माया पाएको छु ।

स्थानीय विकासको अपेक्षा पनि जनताहरूले राखेका छन् । मैले शिक्षाको सवाललाई मूलभूत रूपमा उठाउनेछु । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर छ, त्यसलाई सुधार्नु पहिलो आवश्यकता हो ।

जनताले केही अपेक्षा पनि गरेका छन् । यो क्षेत्र धेरै पछाडि पर्‍यो, विगतका जनप्रतिनिधिहरू अपेक्षाकृत विकासको अनुभूति दिलाउन सकेनन् । म कसैलाई दोषारोपण गर्न चाहन्न, तर अपेक्षाकृत गर्न सक्नुभएन । जनतालाई ‘आफ्नो नेता छ’ भन्ने अनुभूत हुन सकेन ।

अब त्यो खाडललाई मैले पुर्ने  प्रयत्न गर्नेछु । यहाँका नागरिकहरूलाई गर्व गर्न लायक एउटा नेता पठाएछौं भन्ने आभास दिलाउने प्रयासमा छु ।

यो क्षेत्रमा अरू पनि बलिया प्रतिस्पर्धी छन् । तपाईले आफूलाई कसरी फरक र एजेन्डा केन्द्रित देखाउनुहुन्छ ?

मेरो प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू प्रति सम्मान छ तर उहाँहरूले विगतमा धेरै पटक नेतृत्व गर्नुभयो । उहाँहरूको जनतामाझ जाने परिस्थिति नै छैन । किनभने तीन पटक जित्नुभएका मेरा उमेरका हिसाबले प्रतिस्पर्धी अग्रजहरू जनताको घर दैलोमा गएर मत माग्ने परिस्थिति छैन ।

मैले त्यो अनुभूत गरेको छु । म जनताको घरघरमा गएको छु । कार्यक्रमका आधारमा, विचारका आधारमा हामी अगाडि बढ्दा जनताबाट जुन उत्साह पाएका छौं, त्यसले उत्साहित बनाएको छ । निर्वाचन हो, जनताको मतको हामी कदर गर्छौं । जेनजी आन्दोलनपछि जनतामा देखिएको परिवर्तनको चाहनालाई पुराना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूले पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

तपाईंले पुराना भनिरहँदा नयाँ दल र उम्मेदवार पनि त आएका छन् । उनीहरू त झन् नयाँ छन् होइन र ?

नयाँ मात्रैको परिचय पर्याप्त छैन । दृष्टिकोणमा नयाँ हुनुपर्‍यो, पार्टीहरू आफैंमा नयाँ/पुरानो भन्दापनि नेतृत्व र विचार नयाँ हुनसक्छ । मैले त्यो आधारमा भनेको हो । अरू नयाँ भनिने दलहरुका उम्मेदवार साथीहरूप्रति म त्यति धेरै चाहिँ आकर्षण देख्दिन । यद्यपि कसैलाई पनि अब राजनीतिमा नजरअन्दाज गरेर हेर्ने कुरा स्वाभाविक नहोला ।

यी सबै परिवेशमा पुराना दलहरूले पुरानै नेतृत्वलाई चाही अगाडी सारेको अवस्था छ । त्यो नेतृत्वप्रति जनताको विकर्षण नै रहेको अवस्था छ । नयाँ भनिएका दलहरूले अगाडि सार्नु भएको उम्मेदवारहरूको विगतप्रति जनताहरुको त्यति अभिरुचि नभएको देखिन्छ ।

अहिले हाम्रो पार्टीभित्र अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । यस क्षेत्रमा विगतमा कांग्रेस निर्वाचित हुन नसक्नुमा पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह पनि कारण थियो । किनभने कांग्रेसको संगठन यहाँ कमजोर थिएन तर आन्तरिक कलह थियो ।

अहिले त्यो कलह सबै मेटिएर अभूतपूर्व एकता छ । विगतमा अब हाम्रै बर्दिबास नगरपालिकामा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार हुनुभएका मेयर पनि पार्टीमा आइसकेपछि कांग्रेस एक ढिक्का भएको छ । त्यसले पनि हामीलाई निर्वाचित हुनेमा उन्मुख गराएको छ ।

अन्त्यमा यहाँले जनताका केके एजेन्डा चाहिँ संसद्‍मा पुर्‍याउनेछु भनेर बाचा गर्नुभएको छ ?

हामीले चार/पाँच वटा विषय चाहिँ राखेका छौं स्थानीय स्तरमा । कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र मार्फत ‘भिजन टेन’ सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो । यो संघीय संसद निर्वाचन भएको हुनाले अब संसदको काम राष्ट्रिय नीतिका सन्दर्भमा बहस गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने हो ।

स्थानीय विकासको अपेक्षा पनि जनताहरूले राखेका छन् । मैले शिक्षाको सवाललाई मूलभूत रूपमा उठाउनेछु । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर छ, त्यसलाई सुधार्नु पहिलो आवश्यकता हो ।

कृषि यहाँको मूल आधार हो । उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन् । विद्युतीकरणमार्फत सिँचाइ व्यवस्था गरेर १२ महिना पानी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यहाँ स्वास्थ्य सेवा सरल रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । बिरामी पर्नासाथ काठमाडौं जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । बर्दिवासमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई पाँच वर्षसम्ममा सम्पन्न गरेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता छ ।

गौशालामा रहेको इन्जिनियरिङ कलेजलाई व्यवस्थित गरेर यहाँका नागरिक इन्जिनियर पढ्न अन्यत्र काठमाडौं जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । हामीले रातु खोला र मरिन खोला संरक्षण गर्ने अभियान चलाएका छौं ।

कृषि यहाँको मूल आधार हो । उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन् । विद्युतीकरणमार्फत सिँचाइ व्यवस्था गरेर १२ महिना पानी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यी सबै विषयहरूलाई हामी संसद्‍मा उठाउने छौं र मूलभूत रूपमा तपाईंहरूले सुन्ने र बुझ्नेगरी मैले संसद्‍मा उठाउने छु, सरकारलाई झकझकाउनु छु । त्यही प्रतिज्ञाका साथ म निर्वाचनमा आएको छु ।

प्रतिनिधिसभा चुनाव मुकेश काफ्लेसँग वार्ता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुक्खा मधेश, चिल्ला चुनावी भाषण

सुक्खा मधेश, चिल्ला चुनावी भाषण
मतदानमा दुई लाख २१ हजार कर्मचारी खटाइने   

मतदानमा दुई लाख २१ हजार कर्मचारी खटाइने   
महोत्तरी–२ : १९ पटक मन्त्री बने शरतसिंह, उनकै घरअघिको बाटो छ धुलाम्मे

महोत्तरी–२ : १९ पटक मन्त्री बने शरतसिंह, उनकै घरअघिको बाटो छ धुलाम्मे
सूर्यबहादुर थापालाई ५ पटक प्रधानमन्त्री बनाएको धनकुटामा कसको पल्ला भारी ?

सूर्यबहादुर थापालाई ५ पटक प्रधानमन्त्री बनाएको धनकुटामा कसको पल्ला भारी ?
कहिल्यै समाधान नहुने धरानको सदाबहार खानेपानी एजेन्डा

कहिल्यै समाधान नहुने धरानको सदाबहार खानेपानी एजेन्डा
‘हामी नतिजा दिने संकल्पसहित आएका छौं’

‘हामी नतिजा दिने संकल्पसहित आएका छौं’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित