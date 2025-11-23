+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वालिङ अस्पतालमा शव राख्ने फ्रिज सुविधा थपियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते ७:५१

१६ फागुन, स्याङ्जा । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका-९ स्थित गह्रौं प्राथमिक अस्पतालमा मृतदेह सुरक्षित राख्न मिल्ने मोरटुअरी रेफ्रिजरेटर जडान गरिएको छ । लामो समयदेखि शव संरक्षणका लागि उचित व्यवस्था नहुँदा समस्या झेल्दै आएको अस्पतालमा अब नयाँ सुविधा थपिएको हो ।

उक्त शव संरक्षण फ्रिज स्याङ्जा सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको पहलमा हस्तान्तरण गरिएको हो । समितिका प्रवक्ता धर्मागत पराजुलीका अनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिसहित स्पेन, पोर्चुगल, नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, फ्रान्स, बेलायत र नर्वेमा रहेका समिति तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूको आर्थिक सहयोगमा उपकरण उपलब्ध गराइएको हो ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलिपप्रताप खाँणले वालिङ अस्पतालमा पहिलोपटक सुविधासम्पन्न शव फ्रिज जडान गरिएको बताउँदै यसले सेवाग्राहीलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । “शव राख्ने छुट्टै र व्यवस्थित स्थान नहुँदा धेरै समस्या थियो, अब केही सहजता आउनेछ,” उनले भने ।

अस्पताल प्रमुख डा. सुरज ढकालले पोस्टमार्टम तत्काल गर्न नसकिने अवस्था वा बाहिरबाट आफन्त आउनुपर्ने परिस्थितिमा शव सुरक्षित राख्न यसले ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । “सामान्य अवस्थामा एक-दुई दिन पनि शव राख्न कठिन हुन्थ्यो, अहिलेको व्यवस्था अस्पतालका लागि अत्यावश्यक थियो”, उनले जानकारी दिए ।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका प्रमुख श्रीप्रसाद जिटी, वालिङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्ण खाँण, स्याङ्जा सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका संस्थापक अध्यक्ष अनन्तराज श्रेष्ठ तथा पूर्वअध्यक्ष टुकराज अर्याललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

समितिले करिब चार लाख ५० हजार रुपैयाँ लागतमा दुई शव अट्ने क्षमताको एक थान फ्रिज अस्पताललाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ । नयाँ उपकरण जडानसँगै अस्पतालको सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

वालिङ अस्पताल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘जनताको आग्रहले प्राध्यापन छाडेर उम्मेदवारी दिएँ’

‘जनताको आग्रहले प्राध्यापन छाडेर उम्मेदवारी दिएँ’
आज हिमाली भेगमा हल्का वर्षासहित हिमपातको सम्भावना

आज हिमाली भेगमा हल्का वर्षासहित हिमपातको सम्भावना
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : १०६१ उजुरी फर्छ्यौट

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : १०६१ उजुरी फर्छ्यौट
यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर

यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर
मोदीलाई रवि र बालेनले पठाएको भन्दै सार्वजनिक पत्रप्रति रास्वपाको गम्भीर ध्यानाकर्षण

मोदीलाई रवि र बालेनले पठाएको भन्दै सार्वजनिक पत्रप्रति रास्वपाको गम्भीर ध्यानाकर्षण
न्युजिल्यान्डमाथि इंग्ल्यान्डको रोमाञ्चक जित, पाकिस्तानको सेमिफाइनल सम्भावना कायमै

न्युजिल्यान्डमाथि इंग्ल्यान्डको रोमाञ्चक जित, पाकिस्तानको सेमिफाइनल सम्भावना कायमै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित