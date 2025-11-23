वालिङ अस्पतालमा शव राख्ने फ्रिज सुविधा थपियो

१६ फागुन, स्याङ्जा । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका-९ स्थित गह्रौं प्राथमिक अस्पतालमा मृतदेह सुरक्षित राख्न मिल्ने मोरटुअरी रेफ्रिजरेटर जडान गरिएको छ । लामो समयदेखि शव संरक्षणका लागि उचित व्यवस्था नहुँदा समस्या झेल्दै आएको अस्पतालमा अब नयाँ सुविधा थपिएको हो ।
उक्त शव संरक्षण फ्रिज स्याङ्जा सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको पहलमा हस्तान्तरण गरिएको हो । समितिका प्रवक्ता धर्मागत पराजुलीका अनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिसहित स्पेन, पोर्चुगल, नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, फ्रान्स, बेलायत र नर्वेमा रहेका समिति तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूको आर्थिक सहयोगमा उपकरण उपलब्ध गराइएको हो ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलिपप्रताप खाँणले वालिङ अस्पतालमा पहिलोपटक सुविधासम्पन्न शव फ्रिज जडान गरिएको बताउँदै यसले सेवाग्राहीलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । “शव राख्ने छुट्टै र व्यवस्थित स्थान नहुँदा धेरै समस्या थियो, अब केही सहजता आउनेछ,” उनले भने ।
अस्पताल प्रमुख डा. सुरज ढकालले पोस्टमार्टम तत्काल गर्न नसकिने अवस्था वा बाहिरबाट आफन्त आउनुपर्ने परिस्थितिमा शव सुरक्षित राख्न यसले ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । “सामान्य अवस्थामा एक-दुई दिन पनि शव राख्न कठिन हुन्थ्यो, अहिलेको व्यवस्था अस्पतालका लागि अत्यावश्यक थियो”, उनले जानकारी दिए ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका प्रमुख श्रीप्रसाद जिटी, वालिङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्ण खाँण, स्याङ्जा सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका संस्थापक अध्यक्ष अनन्तराज श्रेष्ठ तथा पूर्वअध्यक्ष टुकराज अर्याललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
समितिले करिब चार लाख ५० हजार रुपैयाँ लागतमा दुई शव अट्ने क्षमताको एक थान फ्रिज अस्पताललाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ । नयाँ उपकरण जडानसँगै अस्पतालको सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
