+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्वाचन जनताको आत्मनिर्णयको रक्षा गर्ने ठूलो जनमत संग्रह : प्रचण्ड

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते १५:११

१६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेनजी युवाको हत्या गर्ने र सिंहदरबार जलाउने प्रवृत्ति बोकेकाहरू छुट्टाछुट्टै तर्क गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार कपिलवस्तुमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘यो निर्वाचनमा राष्ट्रको एकतालाई प्रवर्द्धन गर्न चाहने, राष्ट्रलाई संकटमा धकेल्ने । एकातिर जेनजी युवाको हत्या गर्ने प्रवृत्ति र अर्कोतिर सिंहदरबारदेखि देशका धरोहर जलाउने प्रवृत्ति पनि यो निर्वाचन प्रक्रियामा विभिन्न बाहना र तर्कमा प्रतिस्पर्धामा छन्,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्र बचाउने शक्तिलाई राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतामा उभिने शक्तिलाई मतदान गर्ने या अरुलाई भन्ने अहम प्रश्न छ ।’

साथै, उनले अहिलेको निर्वाचन विशिष्ट परिस्थितिमा भएको र सामान्य तरिकाबाट लिन नहुने पनि बताए ।

‘अहिले यो निर्वाचन हामी विशिष्ट परिस्थितिमा अघि बढेको हुनाले यो निर्वाचन कुनै एउटा उम्मेदवारलाई विजयी गराउने अर्कोलाई पराजित गर्ने सामान्य निर्वाचन मात्रै होइन,’ प्रचण्डले भने, ‘यो राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, र नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको रक्षा गर्ने ठूलो जनमत संग्रहजस्तो भएर आएको छ ।’

प्रचण्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रचण्डको भाषणको टुक्रा जोडेर बनाइयो बाकसै बदलेर चुनाव जित्नुपर्ने भ्रामक दाबी

प्रचण्डको भाषणको टुक्रा जोडेर बनाइयो बाकसै बदलेर चुनाव जित्नुपर्ने भ्रामक दाबी
रोल्पाबाट प्रचण्डले चुनावी अपिलसहित सार्वजनिक सम्बोधन गर्ने

रोल्पाबाट प्रचण्डले चुनावी अपिलसहित सार्वजनिक सम्बोधन गर्ने
कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन- यो सामान्य निर्वाचन होइन, जीवन-मरणका रूपमा लिनुस्

कार्यकर्तालाई प्रचण्डको निर्देशन- यो सामान्य निर्वाचन होइन, जीवन-मरणका रूपमा लिनुस्
प्रचण्डको प्रष्टोक्ति– रेनुको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छैन

प्रचण्डको प्रष्टोक्ति– रेनुको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छैन
मेरो अभिव्यक्ति बंग्याइयो, कांग्रेस-एमाले भदौ २३ यताका सहयात्री होइनन् : प्रचण्ड

मेरो अभिव्यक्ति बंग्याइयो, कांग्रेस-एमाले भदौ २३ यताका सहयात्री होइनन् : प्रचण्ड
जाँचबुझ आयोगको समय पटकपटक सार्नु गलत हो : प्रचण्ड

जाँचबुझ आयोगको समय पटकपटक सार्नु गलत हो : प्रचण्ड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित