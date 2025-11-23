इजरायली आक्रमणमा परी इरानको एक विद्यालयमा पाँच जनाको मृत्यु

१६, फागुन, काठमाडौं । इजरायली आक्रमणमा परी इरानको एक प्राथमिक विद्यालयमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ ।
दक्षिणी इरानको होर्मोजगान प्रान्तस्थित मिनाब सहरमा रहेको प्राथमिक विद्यालयमा इजरायलले आक्रमण गर्दा पाँच जनाको मृत्यु भएको हो ।
इरानको सरकारी समाचार संस्था आईआरएनएका अनुसार मिनाब सहरमा रहेको एक बालिका प्राथमिक विद्यालयमा इजरायलले आक्रमण गरेको अलजजिराले जनाएको छ ।
उक्त आक्रमणमा पाँच जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
