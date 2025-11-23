+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मध्यपूर्वको भूराजनीति बुझ्न मद्दत गर्ने यी हुन् ८ फिल्म, सिरिज, डकुमेन्ट्री

मध्यपूर्वको भू-राजनीति बुझ्न सहयोग गर्ने केही फिल्म, सिरिज र वृत्तचित्र यहाँ उल्लेख गरिएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २० गते १३:२२
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मध्यपूर्वमा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही अघि बढाएपछि इरानले प्रतिआक्रमण गरिरहेको छ।
  • मध्यपूर्वको द्वन्द्व बुझ्नका लागि जेरुसलेमका बालबालिकाको दृष्टिकोणमा आधारित फिल्म 'प्रोमिसेस' उल्लेखनीय छ।
  • 'माइ स्टोलन रिभोल्युसन'ले सन् १९७९ को इरानी क्रान्तिपछि महिलाहरूले भोगेको राजनीतिक दमन देखाउँछ।

काठमाडौं । मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) मा यतिबेला तनाव चर्किएको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही अघि बढाएपछि इरानले पनि प्रतिआक्रमण गरिरहेको छ । यस्तो जटिल अवस्थालाई बुझ्न इतिहास, राजनीति र क्षेत्रीय द्वन्द्वको पृष्ठभूमि जान्नु आवश्यक हुन्छ ।

मध्यपूर्वको भू-राजनीति बुझ्न सहयोग गर्ने केही फिल्म, सिरिज र वृत्तचित्र यहाँ उल्लेख गरिएका छन् ।

प्रोमिसेस (२००१)

अस्करमा मनोनयन भएको यो फिल्मले जेरुसलेममा बस्ने सात बालबालिकाको दृष्टिकोणबाट इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वलाई प्रस्तुत गर्छ । फरक समुदायका बालबालिकाको जीवनमार्फत यस क्षेत्रमा रहेको विचारधारात्मक विभाजन र हिंसाको चक्र देखाइन्छ ।

माइ स्टोलन रिभोल्युसन (२०१३)

सन् १९७९ को इरानी क्रान्तिपछि देश छाड्नुपरेकी एक फिल्मनिर्माताले राज्यद्वारा दमन भोगेका पाँच महिलाको कथा यस वृत्तचित्रमा प्रस्तुत गरेकी छन् । यसले इरानभित्रको राजनीतिक दबाब र त्यसले बनाएको समकालीन राजनीतिक दिशा बुझ्न मद्दत गर्छ ।

लास्ट मेन इन अलेप्पो (२०१७)

सिरियाली गृहयुद्धका क्रममा उद्धार कार्यमा खटिने ‘ह्वाइट हेल्मेट्स’ स्वयंसेवकको जीवनमा आधारित यो वृत्तचित्रले युद्धको विनाशकारी असर देखाउँछ । क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धाले द्वन्द्वलाई कसरी गम्भीर बनाउँछ भन्ने बुझ्न यसले सहयोग गर्छ ।

इस्ट टु वेस्ट (२०११)

मध्यपूर्वी सभ्यताको उदय र त्यसले पश्चिमी विश्वमा पारेको प्रभावबारे बनेको वृत्तचित्र सिरिज हो । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पृष्ठभूमिबाट आजको शक्ति संघर्ष बुझ्न यसले आधार तयार गर्छ ।

टर्निङ पोइन्ट : द बम एन्ड द कोल्ड वार (२०२४)

नेटफ्लिक्समा आएको यो वृत्तचित्र सिरिजले परमाणु राजनीति र शीतयुद्धको इतिहासलाई विश्लेषण गर्छ । विश्व शक्ति सन्तुलन र त्यसको प्रभाव मध्यपूर्वसम्म कसरी पुगेको छ भन्ने विषयलाई यसले उजागर गर्छ ।

स्पाइ अप्स (२०२३)

यो सिरिजमा वास्तविक गुप्तचर अधिकारीहरूले गुप्त अपरेसनका अनुभव साझा गरेका छन् । छायाँ युद्ध, साइबर आक्रमण र खुफिया गतिविधिले आधुनिक द्वन्द्व कसरी आकार लिन्छ भन्ने झल्को यसमा पाइन्छ ।

द ह्वाइट हेल्मेट्स (२०१६)

अस्कर विजेता यो छोटो वृत्तचित्र सिरियामा काम गर्ने स्वयंसेवी उद्धारकर्मीको कथा हो । युद्धका बीच सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको पीडा यसले मार्मिक रूपमा देखाउँछ ।

ब्लड एन्ड आयल : द मिडल ईस्ट इन वर्ल्ड वार वान (२००६)

पहिलो विश्वयुद्धपछि ओटोमन साम्राज्य पतन हुँदा मध्यपूर्वका सीमाहरू कसरी पुनःनिर्धारण गरिए भन्ने विषयमा केन्द्रित वृत्तचित्र हो । आजका धेरै राष्ट्र–राज्यबीचको प्रतिस्पर्धा र तनावको जरा यही ऐतिहासिक घटनामा भेटिन्छ ।

डकुमेन्ट्री फिल्म भूराजनीति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित