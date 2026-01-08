+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रम्पकी पत्नीबारेको कथा ‘मेलानिया’ बन्यो सबैभन्दा महंगो डकुमेन्ट्री, ओपनिङमा उछाल

यो डकुमेन्ट्रीले ओपनिङ वीकेन्डमै झन्डै ७ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको छ । एउटा डकुमेन्ट्रीले कमाउने यो रकम निकै ठूलो परिणाम हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २० गते १३:५५
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मेलानिया ट्रम्पको जीवनमा आधारित डकुमेन्ट्रीले नर्थ अमेरिकाको बक्सअफिसमा ओपनिङ वीकेन्डमै झन्डै ७ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको छ।
  • फिल्म समीक्षकले यसलाई खराब भन्दै मेटाक्रिटिकमा १०० मा केवल ६ अंक र रटेन टोमाटोजमा १० प्रतिशत अप्रुवल रेटिङ दिएका छन्।
  • अमेजन एमजीएम स्टुडियोजले वितरण अधिकारका लागि ४० मिलियन डलर खर्च गरेको र मार्केटिङमा ३५ मिलियन डलर खन्याएको छ।

लस एन्जलस । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी पत्नी मेलानिया ट्रम्पको जीवनमा आधारित डकुमेन्ट्री ‘मेलानिया’ ले नर्थ अमेरिकाको बक्सअफिसमा ओपनिङ त गजबकै गरेको छ । तर, फिल्म समीक्षक (क्रिटिक्स) लाई भने यो फिल्मले खासै प्रभावित पार्न सकेन ।

यो डकुमेन्ट्रीले ओपनिङ वीकेन्डमै झन्डै ७ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको छ । एउटा डकुमेन्ट्रीले कमाउने यो रकम निकै ठूलो परिणाम हो ।

फिल्मले पैसा त टन्नै कमायो, तर क्रिटिक्सले भने यसलाई ‘खराब’ भन्दै निकै कम रेटिङ दिएका छन् । यसलाई ब्रेट र्‍याटनरले निर्देशन गरेका हुन् । यो फिल्मले राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो पटक शपथ लिनुभन्दा २० दिन अघिको कथालाई समेटेको छ ।

अहिलेको माहोल हेर्दा के अनुमान गरिएको छ भने, यो फिल्म पछिल्लो एक दशककै सबैभन्दा सफल डकुमेन्ट्री बन्न सक्छ । फिल्मलाई लिएर भइरहेको यो चर्चाले सबैलाई अचम्ममा पारेको छ । स्वयम् प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पले पनि सामाजिक सञ्जाल ’एक्स’ मा आफ्नो खुसी साटेकी छन् । उनले यसलाई सबैले मन पराएको भन्दै ‘ए सिनेमास्कोर’ पाएको बताएकी छन् ।

उनले एउटा रोचक कुरा के पनि दाबी गरेकी छन् भने, अस्करका लागि मनोनित भएका उत्कृष्ट ५ फिल्मले भन्दा बढी कमाई त यो डकुमेन्ट्रीले अहिले नै गरिसक्यो । बक्स अफिसमा पैसाको वर्षा भए पनि गुणस्तरको मामिलामा भने यो डकुमेन्ट्री निकै कमजोर देखिएको छ । फिल्म समीक्षकले मेटाक्रिटिकमा यसलाई १०० मा केवल ६ अंक मात्र दिएका छन् ।

फिल्मको समीक्षा गर्ने चर्चित वेबसाइट ‘रटेन टोमाटोज’ मा यसले मात्र १० प्रतिसत अप्रुवल रेटिङ पाएको छ । सीधा शब्दमा भन्दा, १०० जना समीक्षक मध्ये १० जनाले मात्रै यसलाई ठिकठाक मानेका छन्, बाँकी ९० जनाले त यसलाई ’नराम्रो’ फिल्मको सूचीमा राखिदिएका छन् ।

यो डकुमेन्ट्रीका निर्देशक ब्रेट र्‍याटनरका लागि यो फिल्म निकै खास छ । किनभने, उनले झन्डै १२ वर्षपछि कुनै फिचर फिल्म वा डकुमेन्ट्रीको निर्देशन गरेका हुन् । उनी लामो समय फिल्म उद्योगबाट बाहिरै जस्तै थिए ।

उनीमाथि यौन उत्पीडनका कयौँ गम्भीर आरोप लागेका थिए, जसका कारण उनले ठूलो आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।

यद्यपि, र्‍याटनरले आफूमाथि लागेका ती सबै आरोपलाई सधैँ नकार्दै आएका छन् । उनीमाथि कुनै पनि आपराधिक मुद्दा प्रमाणित भएन र कुनै कानुनी सजाय पनि भोग्नु परेन । त्यही भएर झन्डै एक दशकको मौनतापछि उनले यही ‘मेलानिया’ डकुमेन्ट्री मार्फत हलिउडमा आफ्नो पुनरागमन गरेका हुन् ।

पैसाको खोलो बगाए पनि यो फिल्मलाई साँच्चै सफल मान्न अझै निकै ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लगानी सुन्दा त जोकोहीको होस उड्छ । अमेजन एमजीएम स्टुडियोजले यसको वितरण अधिकारको लागि ४० मिलियन डलर खर्च गरेको छ ।

मार्केटिङमा मात्रै थप ३५ मिलियन डलर खन्याइएको छ । ‘द हलिउड रिपोर्टर’ का अनुसार यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो डकुमेन्ट्री हो । अहिलेसम्म ७ मिलियन डलर मात्र कमाएको हुनाले, झन्डै ७५ मिलियन डलरको यो कुल खर्च उठाउन फिल्मले अझै धेरै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो डकुमेन्ट्री हेर्ने दर्शकहरू को-को थिए त भन्नेबारे हलिउडको चर्चित पत्रिका ‘भेराइटी’ ले एउटा रोचक तथ्याङ्क निकालेको छ । फिल्म हेर्नेमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत दर्शक त नर्थ अमेरिकाकै थिए ।

त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा ‘हिस्पानिक’ दर्शकहरू थिए, जसको संख्या कुल दर्शकको ११ प्रतिशत जति थियो । सजिलो भाषामा भन्दा, जो व्यक्ति वा समुदायको सम्बन्ध स्पेन वा स्पेनिस भाषा र संस्कृतिसँग छ, उनीहरूलाई ‘हिस्पानिक’ भनिन्छ । अमेरिकी राजनीतिमा यो समुदायको ठूलो प्रभाव रहने हुनाले मेलानियाको डकुमेन्ट्रीमा उनीहरूको उपस्थिति देखिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

डकुमेन्ट्री मेलानिया ट्रम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित