बगेको पानी पूजा गरेर माझीहरूले मनाए लोदी पर्व

२० फागुन, पाँचथर । पाँचथरका अल्पसंख्यक माझी समुदायले लोदी पर्व मनाएका छन् । तमोर नदीमा पूजा गरेर यो पर्व मनाएका हुन् ।
पाँचथरको हिलिहाङ र फिदिम नगरपालिकामा पर्ने माझीटारका माझीहरूले हेवा र तमोर मिसिने ठाँउमा पूजा गरे भने गाउँले भेला भएर साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा खानपान गरेका छन् ।
यो क्षेत्रमा ४२ परिवार माझी जाति रहेका छन् । माझी उत्थान संघ पाँचथरका अध्यक्ष रामबहादुर माझीका अनुसार पाँचथरमा ३ सय परिवार माझी जाति रहेका छन् ।
फाल्गुनको तेस्रो मंगलबार यो पर्व मनाइने गरेको उनले बताए । बगेको पानीको पूजा गर्दै यो पर्व मनाइन्छ । माछा मार्दा, डुङ्गा चलाउँदा नराम्रो केही नहोस भनेर कामना गरेर मनाइन्छ । पूजा गर्दै बोका, कुखुराको बलि पनि दिइएको छ ।
हेवा खोलाले बर्सेनि दुख: दिएकोले अब त्यस्तो नहोस भनेर कामना गरिएको थियो । पूजा पछि साँस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक भोजनसमेत भएको थियो ।
