काठमाडौं-८ मा मुचुल्का उठाउन सुरु, केहीबेरमै गणना

- काठमाडौं ८ मा सर्वदलीय बैठकपछि मुचुल्का उठाउने काम सुरु भएको छ।
२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं-८ मा सर्वदलीय बैठकपछि मुचुल्का उठाउने काम सुरु भएको छ । केहीबेर अघिमात्र सर्वदलीय बेठक बसेर मुचुल्का उठाउने काम सुरु भएको हो ।
काठमाडौं-८ की निर्वाचन अधिकृत सम्झना खनालका अनुसार मुचुल्काको काम सकिनासाथ निरन्तर मतगणना सुरु हुनेछ ।
‘हामीले मुचुल्काको काम गरिरहेका छौं,यो सकिने बित्तिकै अब निरन्तर मतगणना सुरु भइहाल्छ,’ खनालले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
