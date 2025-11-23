संविधान संशोधनबारे रास्वपा सांसद पराजुलीले के भने ?

२३ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नवनिर्वाचित सांसद गणेश पराजुलीले आफूहरूका लागि संविधान संशोधनभन्दा सुशासन महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् ।
काठमाडौं–७ बाट निर्वाचित भएलगत्तै पराजुलीले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाईको नजिक पुग्नु अघि नै हामीले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने वाचा गरिसकेका थियौं । तर संविधान संशोधन भनेको साधारण कुरा होइन ।’
वृहत सहमति मार्फत संविधान संशोधन हुन सक्ने भएपनि आफ्नो पार्टीका लागि त्यो भन्दा सुशासन महत्त्वपूर्ण भएको पराजुलीको भनाइ छ ।
उनले भनेका छन्, ‘हाम्रा लागि संविधान संशोधनभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुशासन कायम गर्नु हो ।’
रास्वपाले कहिल्यै प्रदेश संरचना खारेज गर्न नभनेको उनको भनाइ छ । यद्यपि रास्वपा प्रदेश संरचनाको स्वरूपलाई सुधार गर्ने पक्षमा रहेको पराजुलीले बताए ।
काठमाडौं-७ बाट २७ हजार ८०५ मत ल्याएर पराजुली निर्वाचित भएका हुन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
