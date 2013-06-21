आउँदैछन् बालेनका ३ गीत, ‘रि-मास्टर’ गरेर ल्याइने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गायक बालेन वर्तमानमा पनि सक्रिय हिपहप गायक हुन् र दुई महिनाअघि उनले ल्याएको गीत ‘आम नेपाली बुवा’ चर्चित छ।
- बालेनका तीन पुराना गीतहरू रि-मास्टर गरेर चाँडै युट्युबमा ल्याउने तयारी छ, जसमा ‘माया’, ‘सबैलाई हतार छ’ र ‘जय महाकाली’ छन्।
- काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन अहिले पनि संगीतमा सक्रिय छन् र युवालाई देशका मुद्दामा सचेत गराउन संगीतलाई माध्यम बनाएका छन्।
काठमाडौं । बालेनलाई केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले ‘पूर्व र्यापर’ भनेर लेखे । यो तथ्य चाहिँ सही होइन । उनी वर्तमानमा पनि उत्तिकै सक्रिय ‘हिपहप गायक’ हुन् ।
ठीक दुई महिनाअघि उनले ल्याएको गीत ‘आम नेपाली बुवा’ युट्युबमा रिलिज भैसकेको छ । फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ मा समावेश यो गीत अहिले पनि उत्तिकै चर्चित छ ।
प्रतिनिधिसभा चुनावको प्रचारको बेला उनका प्रशंसकले यो गीतमाथि लाखौं भिडियो बनाएका छन् ।
गायक बालेनका प्रशंसकलाई नयाँ खबर छ !
बालेनका ३ गीत चाँडै आउने तयारीमा छन् । विभिन्न समयमा आइसकेका तर चर्चा नभएका गीतलाई ‘रि-मास्टर’ गरेर बालेनको युट्युब च्यानलमा ल्याउन लागिएको हो ।
बालेन निकट स्रोतले अनलाइनखबरसँग ती तीन गीतलाई चाँडै ल्याउन लागिएको जनाएको छ । जसमा सन् २०२१ मा स्पोटीफाईमा आएको ‘माया’ छ, जसमा बालेन र त्रिशला गुरुङको स्वर छ ।
४ वर्षअघि युट्युबमा अडियो भर्सनको रुपमा आइसकेको रचना दाहालसँगको गीत ‘सबैलाई हतार छ’ र ११ वर्षअघि बालेनकै युट्युब च्यानलमा अडियो भर्सनमा आएको ‘जय महाकाली’ लाई पनि ल्याउने तयारी छ ।
‘यी सबैलाई रि-मास्टर गरेर ल्याउन लागिएको छ । चाँडै यी गीत दर्शक तथा श्रोतामाझ आउनेछन्’ स्रोतले भन्यो ।
काठमाडौंका पूर्वमेयर रहेका ३५ वर्षिय बालेन कान्छा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । राजनीतिसँगै अहिले पनि उनी हिप-हप क्षेत्रमा सक्रिय छन् । उनका ‘बलिदान’ र ‘साभेज’ जस्ता गीतले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो चर्चा पाएका छन् ।
विश्वका प्रमुख महानगरहरूको संगठन वर्ल्ड एसोसिएसन अफ मेजर मेट्रोपोलिसेससँगको एक अन्तर्वार्तामा बालेनले संगीतलाई युवापुस्तालाई देशका गम्भीर मुद्दामा सचेत र संलग्न गराउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको बताएका थिए ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4