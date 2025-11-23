+
मतदातालाई बालेनको ‘धन्यवाद’

आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८२ फागुन २३ गते १८:५१

  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट झापा–५ मा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले ६८ हजार ३४८ मतसहित नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरेका छन्।
  • ओलीले १८ हजार ७३४ मत प्राप्त गरेका थिए र बालेनसँग ४९ हजार ६१४ मतको अन्तर रह्यो।
  • बालेनले प्रमाणपत्र ग्रहण गरी समर्थकहरूलाई धन्यवाद दिँदै ‘तपाईंहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, छ’ लेखिएको ब्यानर देखाएका छन्।

२३ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट झापा–५ मा निर्वाचित बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन् । अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै बालेनले आफ्ना समर्थक र मतदातासमक्ष पुगेर धन्यवाद दिएका हुन् ।

केहीबेर अघि सार्वजनिक भएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार, बालेन ६८ हजार ३४८ मतसहित निर्वाचित भएका हुन् । उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरेका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने १८,७३४ मत प्राप्त गरे । उनीहरूबीच ४९, ६१४ मतको अन्तर रह्यो । उनलाई मुख्य निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीहरूबाट प्रमाणपत्र पनि ग्रहण गरिसकेका छन् ।

प्रमाणपत्र लिएसँगै उनले आफ्ना समर्थकहरूसमक्ष पुगेर एउटा ब्यानर देखाए । जहाँ लेखिएको छ, ‘तपाईंहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, छ ।’

भmापा–५ यसवर्षको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चाको केन्द्रमा रहेको थियो ।

काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन शाहले उम्मेदवारी दिएसँगै यो क्षेत्रमा ओलीसँग हुने प्रतिस्पर्धालाई लिएर चर्चा चुलिएको थियो ।

चुनावी नतिजा २०८२
बालेन
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
प्रतिक्रिया

