झापा-५ : मतगणना अन्तिम चरणमा, गणनास्थल पुगे बालेन

झापा–५ मा अब नतिजा आउने चरणमा पुगेको छ । मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा बालेन मतगणनास्थल पुगेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २३ गते १८:०५

२३ फागुन, झापा । झापा–५ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध जित सुनिश्चित भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन शाह(बालेन) मतगणनास्थल पुगेका छन् ।

अहिले केहीबेरअघि बालेन झापा–५ को मतगणनास्थल पुगेका हुन् । हालसम्मको गणनाअनुसार बालेनले ६६ हजार २०० मत प्राप्त गरिसकेका छन् । ओलीले १८ हजार ९५ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।

मतगणनास्थलमा सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई हेरेर नेपाली सेनाले बाक्लो पहरा दिइरहेको छ ।

मतगणनास्थलमा सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई हेरेर नेपाली सेनाले बाक्लो पहरा दिइरहेको छ ।

केपी शर्मा ‌ओली झापा ५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बालेन
