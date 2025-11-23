झापा-५ : ओलीसँग बालेनको ४८ हजार मतान्तर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले ६६ हजार २ सय मत प्राप्त गरेका छन्।
- एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ हजार ९५ मत पाएका छन्।
- बालेन र ओलीबीच मतान्तर ४८ हजार १ सय ५ मत रहेको छ र करिब ३ हजार मत गन्न बाँकी छ।
२३ फागुन, काठमाडौं । झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ६६ हजार २ सय मत प्राप्त गरेका छन् । पछिल्लो विवरण अनुसार, बालेनले ६६ हजार २ सय मत पाउँदा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ हजार ९५ मत प्राप्त गरेका हुन् ।
उनीहरूबीचको मतान्तर ४८ हजार १ सय ५ मत प्राप्त गरेका छन् । अझै करिब ३ हजार मत गन्न बाँकी छ । केहीबेरमै अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4