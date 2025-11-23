झापा ५ : ओली अघिल्लो जितभन्दा फराकिलो मतान्तरले पछाडि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बालेन शाहले ३९ हजार २८४ मत पाउँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० हजार २९३ मतमात्रै पाएका छन्।
- यो मतगणना फरक २८ हजार ९९१ रहेको छ र अहिले मतगणना जारी छ।
- अघिल्लो निर्वाचनमा ओलीले २८ हजार ५७६ मतको फरकले विजय हासिल गरेका थिए।
२३ फागुन, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक आफूले पराजित गरेका निकटतम प्रतिस्पर्धीको भन्दा फराकिलो मतान्तरले बालेन शाहसँग पछाडी परेका छन् ।
बालेन शाहले ३९ हजार २८४ मत पाउदा ओलीले १० हजार २९३ मतमात्रै पाएका हुन् । अहिले मतगणना जारी छ । यो २८ हजार ९९१ मतको फरक हो ।
अघिल्लो निर्वाचनमा ओली २८ हजार ५७६ मतको फरकले निर्वाचित भएका थिए । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनले ५२ हजार ३१९ मत पाउदा निकटतम प्रतिस्पर्धी खगेन्द्र अधिकारीले २३ हजार ७४३ मत पाएका थिए ।
अहिलेसम्म ६२ हजार मत गणना भएको छ । झापा ५ मा कुल १ लाख ६३ हजार मतदाता छन् ।
