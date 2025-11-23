गोरखा-१ का सबै मतपेटिका संकलन, केहीबेरमा गणना हुने

२३ फागुन, गोरखा । गोरखा-१ को सबै मतपेटिका संकलन गरिएको छ । बाँकी रहेको उत्तरी गोरखाका मतपेटिकाहरू शनिबार बिहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरिएको हो ।
‘उत्तरी गोरखामा २३ मतदान केन्द्र हुन्’, मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमले भने, ‘९ वटा केन्द्रको हिजो हेलिबाट ल्याइयो बाकी आज ल्याएका हौं ।’
अब केही बेरमा मतगणना सुरू हुने गौतमले जानकारी दिए ।
