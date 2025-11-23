अछाम-१ मा नेकपाका भीम रावल पछि परे, एमालेका दीपकलाई अग्रता

२३ फागुन, काठमाडौं । अछाम क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीमबहादुर रावल पछि परेका छन् ।
पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार रावललाई नेकपा एमालेका दीपकबहादुर साउदले पछि पारेका हुन् ।
सुरुवाती मतगणनादेखि लिड गर्दै आएका रावललाई साउदले २३८ मतले पछि पारेका हुन् ।
साउदे ६३२५ मत प्राप्त गर्दा रावलले ६०८७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार स्वारले ५६८७ ल्याएका छन् ।
रास्वपाका ओमप्रकाश रावलले ९०५ मत ल्याएका छन्
चुनावी नतिजा २०८२
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
