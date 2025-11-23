+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शालीन शिशिर पुन: जनअनुमोदित

विघटित प्रतिनिधिसभामा शालीन नेताका रूपमा चिनिएका शिशिर दोस्रो पटक जनअनुमोदित भएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १७:५२

२२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उम्मेदवार शिशिर खनाल विजयी भएका छन् । उनी २७ हजार ७११ मतसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका कृष्ण बानियाँ क्षेत्रीले ६ हजार ६४७ मत पाए । नेकपा एमालेका उम्मेदवार अमनकुमार मास्केले ४ हजार ३७३ मत ल्याए । राप्रपाका उद्धवराज भेटुवालले २९० मत र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका हेमलाल शर्मा (हिमाल शर्मा) २३१ मतमा समेटिए ।

शिशिर खनाल दोस्रो पटक यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा शालीन नेताका रूपमा चिनिएका शिशिर दोस्रो पटक जनअनुमोदित भएका हुन् ।

४७ वर्षीय खनालको स्थायी ठेगाना काठमाडौं, टोखा हो । राजनीतिमा आउनुअघि उनले सामाजिक सेवा, शिक्षा र नीति निर्माणका क्षेत्रमा काम गरेका थिए ।

फाइल तस्वीर

सन् २००५ देखि २०१२ सम्म श्रीलंका, नेपाल र अमेरिकामा सञ्चालन भएको सर्वोदय श्रमदान अभियानमार्फत उनले सामुदायिक विकास र स्वयंसेवी अभियानमा काम गरे ।

सन् २०१२ देखि २०१९ सम्म टिच फर नेपाल कार्यक्रममा आबद्ध भएर सामुदायिक शिक्षामा योगदान दिए । नीतिगत अभ्यासमा खनालले २०२३ देखि २०२५ सम्म दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको नीतिशाला कार्यक्रमसँग जोडिएर काम गरेका थिए ।

अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ विसकन्सिन म्याडिसनबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका खनालले वज्रपोर्ट विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् ।

उनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका थिए ।

यही पृष्ठभूमिमा उनी २०७९ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसबेला उनी १४ हजार २२१ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका थिए ।

खनालका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल थिए । उनले ८ हजार ९१७ मत प्राप्त गरेका थिए । यसपटक एमालेले अमनकुमार मास्केलाई मैदानमा उतारेको थियो । तर पुन: खनाल नै विजयी भए ।

चुनाव जितेपछि खनालले अब रास्वपाको सरकार बन्ने प्रतिक्रिया दिए । आफूहरूले सरकार बनेको एक सय दिनभित्रै नयाँ नतिजा दिनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

निर्वाचित भएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै खनालले भने, ‘मूलत: हामीप्रति एकदमै ठूलो अपेक्षा रहेको बुझेका छौं । पछिल्लो डेढ महिनामा घरटोल पुग्दा आम नेपाली जनताले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।’

घरैदैलोका क्रममा जनताले भनेको कुरा सम्झेर काम गर्ने उनको वाचा छ । अगाडि भन्छन्, ‘धेरैले मलाई भन्नुभएको, राम्रो नीति तथा कानुनमा काम गरिदिनुस् है भन्नुभएको छ । सकेसम्म आम जनताले अनुभूत हुने गरी नै हामी एय दिनभित्रै केही नतिजा दिनेगरी काम गर्नेछौं ।’

यसपटकको निर्वाचनको परिणामलाई आम नेपाली जनताको परिवर्तन र पुस्तान्तरणको पक्षको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने पनि उनको आग्रह छ ।

‘यो जित मुलुकमा आम नेपाली जनताको परिवर्तन र पुस्तान्तरणको पक्षमा रहेको मतको रूपमा लिएको छु । जेनजी विद्रोहपछि जसरी तत्कालीन सत्ताधारीहरूले एउटा दम्भ देखाए, ७६ जनाको ज्यान जाँदा पनि जसरी राज्यसत्ता दमनमा उत्रिँदा जसरी ज्यान गयो, त्यसको विद्रोहमा पनि आम नेपाली जनता उत्रिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत सुशासन र समृद्धिको बाटो तय गर्न खोजेको रुपमा मैले लिएको छु,’ उनले भनेका छन् ।

जनताले देखाएको अभूतपूर्व जनलहरलाई न्याय हुनेगरी आफूहरूले काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए, ‘अभूतपूर्व जनलहर देखिएको छ । त्यसलाई न्याय हुनेगरी हामी काम गर्छौं ।’

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२ रास्वपा शिशिर खनाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपाको छलाङ, कांग्रेस-एमाले-नेकपा हाराहारी

रास्वपाको छलाङ, कांग्रेस-एमाले-नेकपा हाराहारी
पर्साका चारै क्षेत्रमा रास्वपा अगाडि

पर्साका चारै क्षेत्रमा रास्वपा अगाडि
जाजरकोटमा कांग्रेसका खड्कबहादुरको फराकिलो अग्रता, शक्ति बस्नेत तेस्रो स्थानमा

जाजरकोटमा कांग्रेसका खड्कबहादुरको फराकिलो अग्रता, शक्ति बस्नेत तेस्रो स्थानमा
काभ्रे-१ मा नेकपाका गौतमलाई सुरुवाती अग्रता

काभ्रे-१ मा नेकपाका गौतमलाई सुरुवाती अग्रता
चालकलाई छिटो मतदानको व्यवस्था मिलाइदिन गरेका थिए आग्रह

चालकलाई छिटो मतदानको व्यवस्था मिलाइदिन गरेका थिए आग्रह
चितवन-३ मा रेनुभन्दा सोबिता ४ हजार ६२३ मतले अगाडि

चितवन-३ मा रेनुभन्दा सोबिता ४ हजार ६२३ मतले अगाडि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित