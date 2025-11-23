सरकार बनाएको सय दिनभित्रै नतिजा दिनेगरी काम गर्छौं : शिशिर खनाल

२२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य शिशिर खनालले आफूहरूले सरकार बनेको एक सय दिनभित्रै नयाँ नतिजा दिनेगरी काम गर्ने बताएका छन् ।
निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै खनालले मूलत: भ्रष्टाचारको विरोधमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आफू घरदैलोमा जाने क्रममा पनि धेरैजसो जनताले सोही कुरा भनेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
‘मूलत : हामीप्रति एकदमै ठूलो अपेक्षा रहेको बुझेका छौं । पछिल्लो डेढ महिनामा घरटोल पुग्दा आम नेपाली जनताले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘धेरैले मलाई भन्नुभएको, राम्रो नीति तथा कानुनमा काम गरिदिनुस् है भन्नुभएको छ । सकेसम्म आम जनताले अनूभूत हुनेगरी नै हामी एय दिनभित्रै केही नतिजा दिनेगरी काम गर्नेछौं ।’
साथै, उनले अहिले आएको निर्वाचनको परिणामलाई आम नेपाली जनताको परिवर्तन र पुस्तान्तरणको पक्षमा रहेको बताए ।
‘यो जित मुलुकमा आम नेपाली जनताको परिवर्तन र पुस्तान्तरणको पक्षमा रहेको मतको रुपमा लिएको छु । जेनजी विद्रोहपछि जसरी तत्कालीन सत्ताधारीहरूले एउटा दम्भ देखाए, ७६ जनाको ज्यान जाँदा पनि जसरी राज्यसत्ता दमनमा उत्रिंदा जसरी ज्यान गयो, त्यसको विद्रोहमा पनि आम नेपाली जनता उत्रिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत सुशासन र समृद्धिको बाटो तय गर्न खोजेको रुपमा मैले लिएको छु,’ उनले भनेका छन् ।
उनले जनताले देखाएको अभुतपूर्व जनलहरलाई न्याय हुनेगरी आफूहरूले काम गर्ने बताए ।
‘अभूतपूर्व जनलहर देखिएको छ । त्यसलाई न्याय हुनेगरी हामी काम गर्छौं,’ उनले भने ।
