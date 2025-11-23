जाजरकोटमा कांग्रेस-एमालेबीच २८ मतको अन्तर, रास्वपा ५ हजार बढीले पछि

२२ फागुन, काठमाडौं । जाजरकोटमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ ।
पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार, कांग्रेसका खड्कबहादुर बुढाले ५ हजार ७ सय ५६ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी ५ हजार ७ सय २८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतले ४ हजार २५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने जाजरकोटमा निकै कमजोर देखिएको छ । सो पार्टीका उम्मेदवार राघव कार्कीले ३४३ मात्रै मत प्राप्त गरेका छन् ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4