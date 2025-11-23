+
जाजरकोटमा कांग्रेस-एमालेबीच २८ मतको अन्तर, रास्वपा ५ हजार बढीले पछि

जाजरकोटमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते २२:३०

२२ फागुन, काठमाडौं । जाजरकोटमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ ।

पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार, कांग्रेसका खड्कबहादुर बुढाले ५ हजार ७ सय ५६ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी ५ हजार ७ सय २८ मत प्राप्त गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतले ४ हजार २५ मत प्राप्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने जाजरकोटमा निकै कमजोर देखिएको छ । सो पार्टीका उम्मेदवार राघव कार्कीले ३४३ मात्रै मत प्राप्त गरेका छन् ।

जाजरकोट नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस
