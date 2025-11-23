+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जाजरकोटमा १० हजार ३ सय ६६ मत खस्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १०:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जाजरकोटमा हालसम्म १० हजार ३ सय ६६ मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
  • मतदानमा ४ हजार ५ सय ७७ महिला र ५ हजार ७ सय ८९ पुरुषले भाग लिएका छन्।
  • जिल्लामा कुल १ लाख ७ हजार ९१ मतदाता रहेका छन् र मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको छ।

जाजरकोट । जाजरकोटमा हालसम्म १० हजार ३ सय ६६ मत खसेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार मतदान सुरु भएदेखि उक्त संख्यामा मत खसेको जानकारी दिइएको हो ।

कार्यालयका अनुसार हालसम्म ४ हजार ५ सय ७७ महिला र ५ हजार ७ सय ८९ पुरुषले मतदान गरेका छन् ।

जिल्लामा कुल १ लाख ७ हजार ९१ मतदाता रहेका छन्। विभिन्न मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको बताइएको छ ।

जाजरकोट मतदान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचनका लागि जाजरकोटमा खटिए ८७९ कर्मचारी

निर्वाचनका लागि जाजरकोटमा खटिए ८७९ कर्मचारी
बाख्रा चराउन गएका व्यक्तिको ढुङ्गाले लागेर मृत्यु

बाख्रा चराउन गएका व्यक्तिको ढुङ्गाले लागेर मृत्यु
जाजरकोटमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का माथि ठेक्का, प्रगति शून्य

जाजरकोटमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का माथि ठेक्का, प्रगति शून्य
जाजरकोटमा १५ वर्षीय किशोर मृत्यु, ३ साथी पक्राउ

जाजरकोटमा १५ वर्षीय किशोर मृत्यु, ३ साथी पक्राउ
सिकार खेल्न गएका साथीको मृत्यु, भरुवा बन्दुकसहित ५ जना पक्राउ

सिकार खेल्न गएका साथीको मृत्यु, भरुवा बन्दुकसहित ५ जना पक्राउ
जाजरकोट र मेलम्चीले देखाउँदैछन् हाम्रो विकासको छिद्र

जाजरकोट र मेलम्चीले देखाउँदैछन् हाम्रो विकासको छिद्र

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित