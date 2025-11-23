जाजरकोटमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार बुढाको अग्रता कायमै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जाजरकोट १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसका खड्कबहादुर बुढाले ३ हजार ९५० मत प्राप्त गरी अग्रता लिएका छन्।
- नेकपा एमालेका डम्वरबहादुर सिंहले ३ हजार २९० मत प्राप्त गरी दोस्रो स्थानमा छन्।
- शिवालय र जुनिचाँले गाउँपालिकाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ र तीन नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाको गणना बाँकी छ।
२२ फागुन, जाजरकोट । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा जाजरकोट जिल्लाको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार खड्कबहादुर बुढाले ३ हजार ९५० प्राप्त गरी अग्रता लिएका छन् ।
सहायक निर्वाचन अधिकृत धर्मबहादुर बुढाका अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेदवार डम्वरबहादुर सिंहले ३ हजार २९० मत प्राप्त गरेर बुढालाई पछ्याउँदै छन् ।
त्यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतले २ हजार ७ सय ४१ मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा छन् । रास्वपा उम्मेदवार राघव कार्कीले ३८१ मत पाएका छन् । शिवालय गाउँपालिका र जुनिचाँले गाउँपालिकाको मतगणना सम्पन्न भएको छ । अझै तीन नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाको गणना बाँकी छ ।
सो निर्वाचन क्षेत्रमा कुल १ लाख ६ हजार ९२ मतदाता भएकामा ६० हजार ५६७ मत खसेको थियो । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र समेत गरी जम्मा ११ जना प्रत्यासी छन् ।
