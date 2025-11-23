+
जाजरकोटमा कांग्रेसका खड्कबहादुरको फराकिलो अग्रता, शक्ति बस्नेत तेस्रो स्थानमा

जाजरकोटमा नेपाली कांग्रेसका खड्कबहादुर बुढाले मत अग्रतालाई फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १६:३३

२२ फागुन, जाजरकोट । जाजरकोटमा नेपाली कांग्रेसका खड्कबहादुर बुढाले मत अग्रतालाई फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् ।

पछिल्लो मत परिणाम अनुसार बुढाले १७०६ मत प्राप्त गरेका छन् । उनले नेकपा एमालेका डम्बरबहादुर सिंहलाई ९०२ मतले पछाडि पारेका छन् । सिंहले ८०४ मत प्राप्त गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता शक्ति बस्नेत तेस्रो स्थानमा छन् । उनले ७५२ मत प्राप्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का राघव कार्कीले १२४ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।

जाजरकोट प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२
