+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जाजरकोटको प्रारम्भिक रुझानमा पछि परे शक्ति बस्नेत

यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका  खड्कबहादुर बुढाले १९८ मतसहित अग्रता लिएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १४:४५

२२ फागुन, जाजरकोट । जाजरकोटको प्रारम्भिक मतगणनामा पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नेता शक्ति बस्नेत पछाडि परेका छन् । जाजरकोटमा सुरुको २७७ मत गन्दा शक्ति बस्नेतले १७ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।

यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका  खड्कबहादुर बुढाले १९८ मतसहित अग्रता लिएका छन् । यस्तै नेकपा एमालेका डम्बरबहादुर सिंहले ४७ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का राघव कार्कीले २ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।

जाजरकोट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जाजरकोटमा १० हजार ३ सय ६६ मत खस्यो

जाजरकोटमा १० हजार ३ सय ६६ मत खस्यो
निर्वाचनका लागि जाजरकोटमा खटिए ८७९ कर्मचारी

निर्वाचनका लागि जाजरकोटमा खटिए ८७९ कर्मचारी
बाख्रा चराउन गएका व्यक्तिको ढुङ्गाले लागेर मृत्यु

बाख्रा चराउन गएका व्यक्तिको ढुङ्गाले लागेर मृत्यु
जाजरकोटमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का माथि ठेक्का, प्रगति शून्य

जाजरकोटमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का माथि ठेक्का, प्रगति शून्य
जाजरकोटमा १५ वर्षीय किशोर मृत्यु, ३ साथी पक्राउ

जाजरकोटमा १५ वर्षीय किशोर मृत्यु, ३ साथी पक्राउ
सिकार खेल्न गएका साथीको मृत्यु, भरुवा बन्दुकसहित ५ जना पक्राउ

सिकार खेल्न गएका साथीको मृत्यु, भरुवा बन्दुकसहित ५ जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित