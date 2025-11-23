जाजरकोटको प्रारम्भिक रुझानमा पछि परे शक्ति बस्नेत

२२ फागुन, जाजरकोट । जाजरकोटको प्रारम्भिक मतगणनामा पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नेता शक्ति बस्नेत पछाडि परेका छन् । जाजरकोटमा सुरुको २७७ मत गन्दा शक्ति बस्नेतले १७ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।
यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका खड्कबहादुर बुढाले १९८ मतसहित अग्रता लिएका छन् । यस्तै नेकपा एमालेका डम्बरबहादुर सिंहले ४७ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का राघव कार्कीले २ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।
