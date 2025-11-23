काठमाडौं-६ : रास्वपाका शिशिर खनालले कटाए २० हजार मत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार शिशिर खनालले काठमाडौं-६ मा २० हजार ९९२ मत ल्याएर चार गुणा बढी मत प्राप्त गरेका छन्।
- नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले ५ हजार १२७ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका अमनकुमार मास्केले ३ हजार ७ मत ल्याएका छन्।
- खनालले २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए।
२२ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत जारी मतगणनामा काठमाडौं-६ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले चार गुणा बढी ल्याएका छन् ।
रास्वपाका उम्मेदवार शिशिर खनालले २० हजार ९९२ मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ५ हजार १२७ मत ल्याएका छन् ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद अमनकुमार मास्केले ३ हजार ७ मत ल्याएर कांग्रेसलाई पछ्याइरहेका छन् ।
२० हजार मत कटाएका खनाल २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए ।
