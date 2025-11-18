मोरङ-४ : कांग्रेस महामन्त्री घिमिरे १० हजार मतले पछाडि, रास्वपाका राजवंशीको अग्रता

२२ फागुन, विराटनगर । मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरे १० हजारभन्दा बढी मतले पछाडि परेका छन् । यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार सन्तोष राजवंशीले फराकिलो अग्रता कायम गरिरहेका छन् ।
राजवंशीले १४ हजार ७१९ मत प्राप्त गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री घिमिरे दोस्रो स्थानमा समेत छैनन् । रास्वपाका राजवंशीलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का उम्मेदवार अमनलाल मोदीले ४ हजार ३०१ मतसहित पछ्याइरहँदा घिमिरेले ४ हजार २१६ मत मात्रै पाएका छन् ।
यस्तै नेकपा एमाले उम्मेदवार जीवन घिमिरे २ हजार ६६३ मतका साथ चौथो स्थानमा छन् ।
