+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विशेष महाधिवेशन रोक्दा हुने दुर्घटनाको जिम्मेवार नेतृत्व हुन्छ : गुरूराज घिमिरे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १९ गते १०:४२

१९ पुस, काठमाडां । नेपाली कांग्रेसका नेता गुरूराज घिमिरेले विशेष महाधिवेशन रोक्न जबर्जस्ती गरिए हुनसक्ने राजनीतिक दुर्घटनाको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्वनिर्धारित नियमित महाधिवेशन आगामी वैशाखका लागि सारेपछि उनले विशेष महाधिवेशन रोक्न जबर्जस्ती गरिए हुनसक्ने राजनीतिक दुर्घटनाको जिम्मेवार नेतृत्व हुने बताएका हुन् ।

‘विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन नगरी पार्टी नेतृत्व अघि बढ्न सक्तैन,’ विशेषका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नेमध्येमा पर्ने नेता घिमिरेले शनिबार फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘जबरजस्ती गरे भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक दुर्घटनाका लागि नेतृत्व स्वयं जिम्मेवार हुनेछ ।’

कांग्रेसले ७५ वर्ष अघि हुकुमी शासनको अन्त्य गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले कांग्रेस भित्रै हुकुमी शासन झल्काउने अभ्यास चलिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘नेता सरह वा त्यसभन्दा बढी योगदान गरेका पार्टी सदस्यहरूलाई रैती, पार्टीलाई निजी जमिन्दारी र घरेलु मामिला ठान्ने प्रवृति सर्वथा निन्दनीय छ,’ घिमिरेले भनेका छन् ।

नेता घिमिरेले वर्तमान चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीलाई एकढिक्का बनाउँदै अघि बढ्न विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गरेरमात्र अघि बढ्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।

गुरुराज घिमिरे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित