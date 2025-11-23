पर्साका चारै क्षेत्रमा रास्वपा अगाडि

२२ फागुन, वीरगञ्ज । पर्साका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर-१ मा रास्वपाका बुद्धिबहादुर पन्तले अग्रता लिएका छन् । उनले २ हजार २५१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका प्रदीप यादवले १ हजार २०८ मत पाउँदा नेपाली कांग्रेसका अनिल रुंगटाले १ हजार १ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसै गरी पर्सा क्षेत्र नम्बर-२ मा रास्वपाका सुशील साह कानु ३ हजार ७०९ मत प्राप्त गरी अग्रस्थानमा छन् ।
नेकपा एमालेकी रिमाकुमारी यादवले १ हजार ७८७ मत प्राप्त गरेकी छन् । नेपाली कांग्रेसका अजय चौरसियाले १ हजार ५५८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ मा पनि रास्वपाले नै अग्रता लिएको छ । रास्वपाका रामाकान्त चौरसियाले २ हजार ३० मत ल्याएर अग्रता कायम गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र चौधरीले १ हजार ८८ मत ल्याएर चौरसियालाई पछ्याइरहेका छन् ।
एमालेका रुपेश पान्डेयले ४८९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै पर्सा-४ मा पनि रास्वपाको अग्रता छ । रास्वपाका टेकबहादुर शाक्यले ५ सय ७५ मत ल्याएका छन् । नेकपा एमालेका जालिम मियाँ मंसुरीले २३३ र कांग्रेसका रमेश रिजालले १७४ मत प्राप्त गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
