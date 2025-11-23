+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
सेनाको भाइरल भिडियो प्रकरण :

चालकलाई छिटो मतदानको व्यवस्था मिलाइदिन गरेका थिए आग्रह

चालकले मतदान गर्न खोजेका थिए । तर समय लाग्ने भयो । त्यसपछि छिटो मतदानको व्यवस्था गराइदिन भन्दै ती सैनिक मतदान केन्द्र पुगेका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १५:२२

२२ फागुन, काठमाडौं । मतदान अधिकृतले सेनालाई बाहिर जान भनेको भाइरल भिडियोको पछाडि चालकलाई छिटो मतदानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

बिहीबार निर्वाचनका लागि एक महिला मतदान अधिकृतले हतियार बोकेका नेपाली सेनालाई मतदान केन्द्रबाट बाहिर जान अनुरोध गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । भिडियो भाइरल बनेपछि नेपाली सेनाले समेत यसबारेमा बुझ्ने काम गरेको थियो ।

सो क्रममा यो भिडियो पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका–३ को जीवनज्योति मावि मतदानस्थलको रहेको खुलेको थियो । मतदान केन्द्रमा खटिएकी मतदान अधिकृत दीपा गौतमले ती सेनालाई बाहिर जान भनेकी थिइन् ।

सेना त्यहाँ पुग्नुको पछाडि चालकको मतदानको विषय जोडिएको छ । निर्वाचनमा सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाले आफ्ना सवारी र चालक पर्याप्त नभएपछि भाडाका गाडी र चालक समेत प्रयोग गरेको थियो । जंगी अड्डा स्रोतका अनुसार त्यही भाडाको गाडीका चालकको मतदान गर्ने केन्द्र जीवनज्योति मावि थियो ।

चालकले मतदान गर्न खोजेका थिए । तर समय लाग्ने भयो । त्यसपछि छिटो मतदानको व्यवस्था गराइदिन भन्दै ती सैनिक मतदान केन्द्र पुगेका थिए ।

‘छिटो मतदान सकाएर आफ्नो ड्युटीमा जानु पर्ने भएकाले मतदान गर्दा चालकलाई बढी समय लाग्ने देखियो । त्यसपछि मतदान अधिकृतलाई अनुरोध गर्न त्यहाँ पुगेको देखिएको छ’ जंगी अड्डाका एक सैनिक अधिकृतले भने ।

मतदान अधिकृतले बाहिर जान भनेपछि उनले भनेअनुसार नै ती सैनिक बाहिर गएका थिए । ‘हतियार नलिई गएको भए हुन्थ्यो । यसमा उहाँले पनि आफूबाट केही असावधानी भएको भन्नु भएको छ’ सैनिक स्रोत भन्छ, ‘यसमा मतदान अधिकृतले पनि सामान्य अवस्थालाई अनावश्यक ठूलो बनाउन खाजेको प्रतिक्रिया हामीलाई दिनुभएको छ ।’

नेपाली सेना प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२ मतदान अधिकृत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मतदान अधिकृत दीपा, जसले हतियारधारी सैनिकलाई मतदान केन्द्रबाट निकालिन्

मतदान अधिकृत दीपा, जसले हतियारधारी सैनिकलाई मतदान केन्द्रबाट निकालिन्
सैनिक र प्रहरीहरूले कसरी हाल्नेछन् भोट ?

सैनिक र प्रहरीहरूले कसरी हाल्नेछन् भोट ?
गैर–राजनीतिक चरित्रलाई कायम राख्दै समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ : नेपाली सेना

गैर–राजनीतिक चरित्रलाई कायम राख्दै समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ : नेपाली सेना
निर्वाचन सुरक्षा : डोल्पामा नेपाली सेनाको हवाई गस्ती

निर्वाचन सुरक्षा : डोल्पामा नेपाली सेनाको हवाई गस्ती
सर्लाहीमा बख्तरबन्द गाडीसहित नेपाली सेनाको गस्ती

सर्लाहीमा बख्तरबन्द गाडीसहित नेपाली सेनाको गस्ती
सेनाले भन्यो- विगतजस्तै सेनाले मतपेटिका गणनास्थलसम्म पुर्‍याउँछ

सेनाले भन्यो- विगतजस्तै सेनाले मतपेटिका गणनास्थलसम्म पुर्‍याउँछ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित