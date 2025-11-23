+
ओलीभन्दा ४ हजार बढी मतान्तरले अघि लागे बालेन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले झापा–५ मा अग्रता बढाउँदै लगेका छन् । मतगणनाको प्रारम्भमै अगाडि देखिएका उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको मतान्तर बढाउँदै लगेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १४:२२

  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले झापा–५ मा मतगणनाको प्रारम्भमै अग्रता बढाएका छन्।
  • उनको मत पाँच हजार २५४ पुगेको छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक हजार २४८ मत पाएका छन्।
  • श्रम संस्कृति पार्टीका समिर तामाङले ३२५ मत पाएका छन् र अन्य उम्मेदवारहरूले दुई अंकको योगफल जोड्न सकेका छैनन्।

२२ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले झापा–५ मा अग्रता बढाउँदै लगेका छन् । मतगणनाको प्रारम्भमै अगाडि देखिएका उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको मतान्तर बढाउँदै लगेका छन् ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार बालेनको मत पाँच हजार २५४ पुगेको छ ।

उनलाई ओलीले एक हजार २४८ मतका साथ पच्छ्याइ रहेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवार समिर तामाङ ३२५ मतका साथ तेस्रो स्थनामा छन् ।

यहाँ नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार मन्धरा चिमरियाले १८५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका रञ्जित तामाङले १२९ मत पाएका छन् ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार लक्ष्मीप्रसाद संग्रौलाले १११ मत पाउँदा जनमतका अमृतलाल महतोले १४ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सुशान्त सम्पाङ (राई) ले १० मत पाएका छन् ।
अन्य उम्मेदवारहरूले दुई अंकको योगफल जोड्न सकेका छैनन् ।

