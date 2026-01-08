केपी ओली झापा आउँदै, विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कडा

३ फागुन, झापा । केपी शर्मा ओली आज झापा आउँदैछन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा झापा-५ का उम्मेदवार हुन् । उनी यहाँ आउने भएसँगै भद्रपुर विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
विमानस्थलको प्रवेशद्वारबाट हवाइ टिकट लिएका यात्रुबाहेक अन्य कसैलाई पनि प्रवेश दिइएको छैन । विमानस्थलमा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिइरहेको छ ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल भने विमानस्थल सुरक्षामा कडाइ गरिएकाे बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएकाे बताए ।
