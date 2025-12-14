देवेन्द्र दाहालको संयोजकत्वमा केपी ओलीको निर्वाचन परिचालन समिति

९ माघ, झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जिताउन देवेन्द्र दाहालको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएको छ । यो समितिको सहसंयोजकमा दीपक कार्की र मेनुका काफ्ले तोकिएका छन् ।
‘परिचालन समितिका संयोजक दाहालले २०४८ सालदेखि नै ओलीको चुनावी संयोजन गर्दै आएका छन्। हाम्रा चुनावी कमाण्डर र सहकमाण्डर विगतका निर्वाचनमा रणनीति बनाउने र त्यसको सफल कार्यन्वयन गर्ने नेता हुनुहुन्छ,’’ पार्टीका क्षेत्रीय संयोजक एवं परिचालन कमिटीका सचिव नारायण गौतमले भने, ‘उहाँहरुको नेतृत्वमा पार्टीका सबै कमिटी, कार्यकर्ताहरु परिचालन हुन्छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जिताउन हामी सबै मतदाता केन्द्रीत कार्यक्रम लिएर घरैघरै जान्छौं ।’
निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको बैठकले परिचालन कमिटी मातहत रहने गरी अरु ९ वटा उपसमिति पनि बनाइएको छ। समितिमा यो निर्वाचन क्षेत्रमा घर भएका नेताहरुलाई राखिएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4