+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेता-कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशन : दैनिक १० स्टाटस लेख्नुस्, १० कमेन्ट गर्नुस्

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पार्टीको हितमा गर्न नेता-कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १७:१७

२ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पार्टीको हितमा गर्न नेता-कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।

नेकपा एमाले राजधानी प्रदेश कमिटी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लड्ने को सँग र कसको प्रसंसा गर्ने थाहा पाउनुपर्ने बताए ।

‘लड्ने को सँग थाहा पाउनुपर्छ । खण्डन के को गर्ने त्यो थाहा पाउनुपर्छ । प्रसंसा के को गर्ने थाहा पाउनुपर्छ’, अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘राम्रो कमेन्ट गरौं, राम्रो कमेन्टलाई समर्थन गरौं, लाइक गरौं र नराम्रोलाई खण्डन गर्न पनि नबिर्सौं ।’

अरु सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामार्फत नभएर आफैँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा जुट्न नेता-कार्यकर्तालाई उनको आग्रह छ ।

‘हरेकको हात–हातमा मोबाइल छ । हामी आफैँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका योद्धा हौं । हामी हरेकले यो लडाईं लड्नुपर्छ’ ओलीको निर्देशन छ, ‘कमसेकम दिनमा १० वटा एसएमएस गर्नुस् । १० वटा फेसबुक स्ट्याटस लेख्नुस् । एमालेको पक्षमा लेख्नुस् । दिनमा १० वटा लेख्नुस् । हामीले गरेका काम लेख्नुस् दिनमा १० वटा । राम्रा कुराहरू लेख्नुस् दिनमा १० वटा । १० वटा कमेन्ट गर्नुस् र गलत कुराको विरुद्ध हमला गर्नुस् ।’

एकले अर्कोको स्ट्याटस र कमेन्ट लाइक गर्न पनि उनको आग्रह छ । ‘साथीभाइले गरेका राम्रा कुरामा लाइक त थितिदिनुस् बाबा । ति छेउमै हुन्छ लाइक । त्यो गाह्रो कुरै छैन । कमसेकम त्यति गर्न सकिन्छ’ ओलीको आग्रह छ, ‘विरोधीले विरोध गर्छ भने त्यो गालीका मुनि पहिल कुरा बुझ अनि कमेन्ट गरौंला भनेर ययति त लेखिदिनुस् ।’

केपी ओली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आगो लगाउनेहरूलाई निर्वाचनमा पराजित गर्नुपर्छ : केपी शर्मा ओली

आगो लगाउनेहरूलाई निर्वाचनमा पराजित गर्नुपर्छ : केपी शर्मा ओली
नेपालमा नेपालीकै सरकार बनाउँछौं : केपी ओली

नेपालमा नेपालीकै सरकार बनाउँछौं : केपी ओली
प्रधानमन्त्री कार्की र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच ३ घण्टा छलफल

प्रधानमन्त्री कार्की र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच ३ घण्टा छलफल
एनजीओको एजेन्डा बोक्ने र दाग लागेकाहरू एक भएका छन् : ओली

एनजीओको एजेन्डा बोक्ने र दाग लागेकाहरू एक भएका छन् : ओली
कांग्रेस-एमाले नजिकिएपछि सरकार र विदेशी चुनाव सार्ने षडयन्त्रमा लागे : केपी ओली

कांग्रेस-एमाले नजिकिएपछि सरकार र विदेशी चुनाव सार्ने षडयन्त्रमा लागे : केपी ओली
बस्नेतले सार्वजनिक गरे ओलीले जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयानका मुख्य ६ बुँदा

बस्नेतले सार्वजनिक गरे ओलीले जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयानका मुख्य ६ बुँदा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित